Przegląd tygodnia z 7.05.2023 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 30.04 do 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w świąteczny wieczór 2 maja 2023 w Sokołowsku, w powiecie wałbrzyskim. Interweniowały służby, jeden z uczestników zdarzenia trafił do szpitala.

Poważny wypadek na drodze numer 395 między Wrocławiem a Strzelinem w miejscowości Polakowice. Samochód osobowy, w którym podróżowały dwie osoby dorosłe i dziecko wypadł z jezdni i dachował. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga była zablokowana. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Żarów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce.