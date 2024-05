Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Rodzina niepokoi się o Adrianę Grochalę-Kopeć. 54-letnia kobieta we czwartek, 25 kwietnia 2024 roku, wyszła z miejsca zamieszkania w Jodłowniku i wszelki kontakt z nią ustał. Życie kobiety jest zagrożone. Policja publikuje wizerunek oraz rysopis zaginionej.

W piątkowe przedpołudnie, na odcinku autostrady A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Ten niefortunny incydent spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, tworząc długi korek w kierunku Legnicy. Kierowcy, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca zdarzenia, muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż lewy pas jezdni pozostanie zablokowany do czasu zakończenia działań policyjnych.

Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. Tymczasem po tym, jak firma Business Bar stwierdziła, że nigdy nie przejęła załogi Compassu. Otrzymaliśmy oświadczenie tej ostatniej firmy, poniżej jego treść.

