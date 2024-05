Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Żarów, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Booking.com, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu, które ogłoszono na Booking.com.

Jaka sukienka na komunię dla mamy? To pytanie nurtuje wiele pań, których pociechy w najbliższym czasie czeka pierwsza komunia święta. Tego wyjątkowego dnia wszystkie mamy chcą wyglądać wyjątkowo, ale jednocześnie elegancko i gustownie. Zobacz 5 kreacji, które mogą cię zainspirować. Postawiły na nie między innymi Katarzyna Cichopek oraz Małgorzata Rozenek.