Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Żarów, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od piątku 22 marca do niedzieli 24 marca we wszystkich sklepach Castorama trwa akcja „Kwiaty za elektrograty". To świetna okazja na pozbycie się elektrośmieci i zyskanie darmowych sadzonek bratków. Szczegóły poniżej.

W Parku Narodowym Pilanesberg położonym w Prowincji Północno-Zachodniej w RPA, doszło do niespotykanego incydentu. Słoń zaatakował i podniósł kłami samochód pełen turystów. Przerażający moment zaatakowania pojazdu przez słonia został uwieczniony na filmie.

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.