Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Żarów, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety”?

Przegląd tygodnia: Żarów, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku. 📢 Uwaga, seria wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą: jedna osoba ranna, korki i utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy Serię wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą zarejestrowano w ciągu jednego dnia. Zderzenia ciężarówek, a następnie samochodu dostawczego z ciężarówką, doprowadziły do utrudnień w ruchu oraz do powstania korków o długości kilku kilometrów. W wyniku zdarzeń jedna osoba została poszkodowana. Są objazdy.

📢 Psa przywiązał do budy. Zwierzę żyło w tragicznych warunkach. Jego 59-letni właściciel usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem 14 marca podczas interwencji policyjnej w Głuszycy, w powiecie wałbrzyskim, pies został przekazany do schroniska. Natomiast jego 59-letni właściciel wkrótce odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Żarów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa lista leków refundowanych: 33 nowe terapie lekowe od 1 kwietnia. Ministerstwo zapowiada kolejne Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła w czwartek (14.03) nową listę leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Na liście znajdują się 33 nowe terapie lekowe, w tym siedem dla chorób onkologicznych oraz 26 dla chorób nieonkologicznych.

📢 Rozpoczęła się wiosenna wyprzedaż Steam! Tysiące gier w szokująco niskich cenach. Zobacz najlepsze przecenione gry na PC z promocji. Steam to najpopularniejsza platforma do zakupu gier w cyfrowej dystrybucji na komputery PC. Rozpoczęła się właśnie ogromna wyprzedaż, podczas której do wyrwania są tysiące fantastycznych tytułów w niesamowicie niskich cenach. Do zgarnięcia jest m.in. EA Sports FC 24 czy Hogwarts Legacy. Zobacz najlepsze okazje i promocje z Wiosennej Wyprzedaży Steam 2024. 📢 Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja! Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

📢 Zwołują nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w sprawie kopalni kryptowalut na Chełmcu. Informatyk kandyduje na radnego AKTUALIZACJA Emocje przed wyborami samorządowymi 2024 w Szczawnie - Zdroju sięgają zenitu. Podgrzewa je skutecznie afera z kopalnią kryptowalut, która miała działać nielegalnie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego na szczycie góry Chełmiec. Na 15 marca zwołano w tej sprawie nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczawna - Zdroju. Nielegalny proceder miał tam prowadzić informatyk urzędu, który jest także kandydatem na radnego w sąsiednim Wałbrzychu. 📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

📢 Koszmar w przedszkolu: Dwulatka z Wrocławia poparzona chemicznie. Co się tam stało? W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę. 📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

📢 Przepisy o konfiskacie samochodu. Zmiany weszły w życie, ale będą zmienione. Resort wyjaśnia 14 marca weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom, jednak nadal nie ma aktów wykonawczych, które umożliwiałyby nakładanie tego typu kar. Resort sprawiedliwości już zapowiedział, że zapisy dotyczące przepadku pojazdów zostaną złagodzone. 📢 Niedrogi telefon ze świetnym aparatem. Czy warto kupić Realme 12 Pro? Test najnowszego smartfonu ze średniej półki Rynek smartfonów obfituje obecnie w tysiące przeróżnych modeli. Co roku swoją premierę mają dziesiątki telefonów, które - nie oszukujmy się - niewiele się od siebie różnią. Jak chodzi o gałąź urządzeń z Androidem, swoją premierę miał niedawno smartfon Realme 12 Pro. Czy może być to dobry wybór i dla kogo? Zobacz test.

📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje. 📢 Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ANS Wałbrzych Czepkowanie 2024: Oto 31 nowych studentów pielęgniarstwa! W Wałbrzychu będzie można zdobyć tytuł magistra! Zdjęcia”?

📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci PiS na prezydenta i radnych Wałbrzycha oraz do Sejmiku - zdjęcia 9 marca 2024 Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości okręgu wałbrzyskiego rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą w wyborach samorządowych. Przedstawiono kandydata na prezydenta Wałbrzycha i kandydatów na radnych Rady Miejskiej z czterech okręgów, a także kandydatów do Sejmiku wojewódzkiego. Wśród nich są działacze PiS, a także przedstawiciele Konfederacji i Suwerennej Polski.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.