Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Żarowie. Czy jesteś na bieżąco?

Jeszcze kilka lat temu stare wazony i cukiernice wykonane w czasach PRL-u kurzyły się na strychach i w piwnicach, a trzymanie ich w domu było synonimem "obciachu". Dziś ceny takich barwnych perełek przyprawiają o zawrót głowy. Zobaczcie jakie szklane cacka z minionej epoki sprzedają mieszkańcy Dolnego Śląska. Może łaskawym okiem spojrzycie na swoje domowe skarby.

Masz problem z zapisaniem się do lekarza, nie otrzymałeś należytej pomocy lub informacji o swoim stanie zdrowia, uważasz, że twoje prawa zostały złamane? Zgłoś skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Do jego obowiązków należy dbanie o prawo pacjenta do właściwej opieki medycznej oraz reagowanie, gdy zostaje ono naruszone. Sprawdź, co można zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta i jak to zrobić.