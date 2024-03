Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kwiecień to dobry czas na rozpoczęcie zwiedzania regionu. Piesze rajdy i wycieczki weekendowe organizuje w Wałbrzychu oraz Świdnicy kilka podmiotów, są też ciekawe wyprawy po regionie z możliwością poznania obiektów historycznych. Podpowiadamy też, gdzie wiosną można nazbierać minerałów podczas zorganizowanych warsztatów.

Zakupowe preferencje Polaków stale się zmieniają, ale niektóre produkty przed świętami wciąż utrzymują swoją popularność. Według ubiegłorocznego badania UCE Research i Grupy BLIX ponad połowa Polaków nie wyobrażała sobie świąt bez białej kiełbasy, a to tylko mała część mięsnych trendów wielkanocnych. Oto cztery proste triki, dzięki którym wybierzesz najlepsze produkty mięsne zarówno na Wielkanoc, jak i do codziennego menu.

Przy wjeździe do Zagórza Śląskiego, na terenach zielonych przy głównej drodze powstaje kameralny ośrodek wypoczynkowy. To kompleks drewnianych domków letniskowych, które zaczną przyjmować gości jeszcze w tym roku! Będą tu również dodatkowe atrakcje.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

Są zarzuty dla wrocławianina, który w sobotni wieczór pędził kompletnie pijany ulicami miasta. Mężczyzna spowodował serię wypadków i zniszczeń na swojej drodze. Jego szaleńczą jazdę zakończyło uderzenie w drzewo.