Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Żarów, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

W spokojnej miejscowości Sobótka, położonej nieopodal Wrocławia, doszło do przerażającego incydentu. Mężczyzna z ranami kłutymi został pilnie przetransportowany do szpitala po tym, jak został zaatakowany nożem. Policja zatrzymała podejrzanego, który może usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa.

Potliwość, pobudzenie, skrajny niepokój, bezsenność i uczucie, że w pochwie znajduje się coś „niezwykle dziwnego” – z takimi objawami do szpitala zgłosiła się kobieta z Hondurasu. Lekarze byli w szoku, co odkryli podczas badania. „Nigdy czegoś takiego nie widziałem” – powiedział dr Marco Cálix, ginekolog z Hospital y Clinicas Viera, który opiekował się pacjentką. Co można znaleźć w pochwie?