Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Żarów, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. Poza wyjątkowymi kwiatowymi aranżacjami goście przyjeżdżają na największą dolnośląską majówkę również by obejrzeć sam zamek, tarasy oraz park wokół, w ukwieconej wiosennej oprawie. W tym roku wokół zamku kwitną już różaneczniki. Zobaczcie zdjęcia wiosennych tarasów i ukwiecone okolice zamku.

Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

Majowy weekend w Warszawie obiecuje być pełen atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców stolicy i turystów. Od festiwali po biegi i zwiedzanie zabytków – odkryj, co Warszawa ma do zaoferowania podczas tych kilku dni wolnego.

W niedzielę Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli uroczystą przysięgę wojskową na sztandar 10 Wrocławskiej Brygady Łączności. Słowa roty wypowiedziało 27 żołnierzy. Wcześniej przeszli 28-dniowe, bardzo wymagające szkolenie podstawowe.

Sandra Bekierz z Wałbrzycha, to mama trzech dziewczynek, jeszcze niedawno szczęśliwa żona i opiekunka psa. O chorobie dowiedziała się przypadkiem, tak to zwykle bywa. Diagnoza była porażająca. Nowotwór wątroby IV stopnia z przerzutami do innych narządów. Choć w Polsce rokowania na powrót do zdrowia są złe, a nawet bardzo złe. To jednak szansą dla młodej mamy z Wałbrzycha jest leczenie za granicą, ale na to trzeba 3 mln zł. Wałbrzyszanie podjęli wyzwanie i próbują zebrać tę kwotę. Pomóżcie na siepomaga.pl i na festiwalu kwiatów, gdzie będzie stoisko dedykowane Sandrze.