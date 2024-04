Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Żarów, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

18 kwietnia 2024 wałbrzyska filia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprosiła do kampusu ANSAS na dzień otwarty. Były spotkania, ciekawe warsztaty i poważne rozmowy o tym dlaczego warto związać swoją przyszłość z tą uczelnią.

Które restauracje w Polsce są najlepsze? Poznaj lokale, które zachwyciły ekspertów renomowanego wydawnictwa Michelin. Warto je odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki, urlopu czy wakacji, by zachwycić się smakiem potraw i niezwykłą atmosferą. Gdzie znajdują się te kulinarne perełki? Jakie specjalności oferują? Ile kosztują dania z menu? Sprawdź w przewodniku po najlepszych restauracjach w Polsce, stworzonym dla miłośników turystyki kulinarnej.

Lexus do gamy bestsellerowego modelu NX wprowadza nową wersję o off-roadowym rodowodzie – Overtrail. Samochód wyróżnia się stylistycznymi akcentami, nowym wzorem felg, a także zmodyfikowanym zawieszeniem. Co jeszcze dodano?

Wieża na szczycie Dzikowca Wielkiego stanie w 2024 roku. Największa turystyczna inwestycja powiatu wałbrzyskiego na styku trzech gmin ruszyła po procesie projektowania i już wkrótce zapewni turystom ją odwiedzającym niezapomniane widoki, region zaś liczy na większy ruch turystyczny. Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku, czyli od podpisania umowy z wykonawcą?

Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. - Staramy się pomóc pracownikom tej firmy - zaznacza. Otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź w tej sprawie.