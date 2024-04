Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Żarowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do rady miasta i na burmistrza w gm. Żarów?”?

Przegląd marca 2024 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do rady miasta i na burmistrza w gm. Żarów? W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Znamy listy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na burmistrza. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy oddawać nasze głosy na swoich faworytów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Poniżej pełna lista nazwisk. 📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

📢 Pijany kierowca pędził samochodem po Wrocławiu jak szaleniec. Skasował mercedesa o wartości 150 tysięcy złotych, usłyszał zarzuty Są zarzuty dla wrocławianina, który w sobotni wieczór pędził kompletnie pijany ulicami miasta. Mężczyzna spowodował serię wypadków i zniszczeń na swojej drodze. Jego szaleńczą jazdę zakończyło uderzenie w drzewo.

Prasówka kwiecień Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamień elektrograty na kwitnące kwiaty. Ekologiczna akcja Castoramy”?

📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku: Trzy osoby zakleszczone, droga Wrocław-Kłodzko zablokowana W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach. 📢 Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła 17 mln zł w czasie remontu Starej Kopalni w Wałbrzychu! W tle pranie brudnych pieniędzy Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.

📢 Rolnicy protestują na Dolnym Śląsku: Decyzja Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie blokady miasta Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja? 📢 Gigantyczna Inwestycja w Kątach Wrocławskich: Nowe hale logistyczne i tysiące miejsc pracy W Kątach Wrocławskich rozpoczęła się ogromna inwestycja, która ma potencjał stworzyć tysiące nowych miejsc pracy. Przy autostradzie A4 powstanie trzy hale logistyczne o łącznej powierzchni 285 tysięcy metrów kwadratowych. Budowę prowadzi deweloper Atlas Ward, jedna z większych firm zajmujących się realizacją obiektów przemysłowych i logistycznych. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Lewica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. Na listach rządzą kobiety Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku. 📢 Uwaga, seria wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą: jedna osoba ranna, korki i utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy Serię wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą zarejestrowano w ciągu jednego dnia. Zderzenia ciężarówek, a następnie samochodu dostawczego z ciężarówką, doprowadziły do utrudnień w ruchu oraz do powstania korków o długości kilku kilometrów. W wyniku zdarzeń jedna osoba została poszkodowana. Są objazdy.

📢 Koszmar w przedszkolu: Dwulatka z Wrocławia poparzona chemicznie. Co się tam stało? W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę. 📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

📢 Niedrogi telefon ze świetnym aparatem. Czy warto kupić Realme 12 Pro? Test najnowszego smartfonu ze średniej półki Rynek smartfonów obfituje obecnie w tysiące przeróżnych modeli. Co roku swoją premierę mają dziesiątki telefonów, które - nie oszukujmy się - niewiele się od siebie różnią. Jak chodzi o gałąź urządzeń z Androidem, swoją premierę miał niedawno smartfon Realme 12 Pro. Czy może być to dobry wybór i dla kogo? Zobacz test.

