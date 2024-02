Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Żarów, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Przegląd tygodnia: Żarów, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w lutym 2024 około dwudziestu nieruchomości na terenie całej Polski. Kilka z nich to atrakcyjne tereny w dolnośląskich miastach, a ich ceny nie są wygórowane. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Thermomix, który był do wygrania w losowaniu 2 lutego br. pojedzie do Rajbrotu w Małopolsce, gdzie czeka na niego pan Bronisław z rodziną. Nasz laureat wie już nawet, co ugotuje jako pierwsze w swoim nowym robocie kuchennym. Gratulujemy wygranej!