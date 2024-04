Prasówka tygodniowa z 7.04.2024 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Żarów, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły

Największe wałbrzyskie centrum handlowe przechodzi gorący okres. Poza wyróżnieniem i ukłonem w stronę osób z autyzmem są też w parku handlowym niespodzianki dla wielbicieli znanych marek. Właśnie trwają przygotowania do uruchomienia dwóch nowości.

Chińska firma Hutchison Port Holdings od lat kontroluje Gdyński Terminal Kontenerowy, skąd niedaleko do bazy polskich sił specjalnych i stoczni marynarki wojennej. Portal „Politico” zauważa także, że niedaleko odbywa się rozładunek pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wszystko to może budzić obawy o bezpieczeństwo – sugeruje serwis. Co na to polskie władze?