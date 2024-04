Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Rodzina niepokoi się o Adrianę Grochalę-Kopeć. 54-letnia kobieta we czwartek, 25 kwietnia 2024 roku, wyszła z miejsca zamieszkania w Jodłowniku i wszelki kontakt z nią ustał. Życie kobiety jest zagrożone. Policja publikuje wizerunek oraz rysopis zaginionej.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło dziś, 27 kwietnia po godz. 11 na wałbrzyskim osiedlu Piaskowa Góra. Po zdarzeniu drogowym ze skutkiem śmiertelnym 9-letnie dziecko zmarło w szpitalu. Na miejscu czynności prowadziła policja oraz prokuratura.

W piątkowe przedpołudnie, na odcinku autostrady A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Ten niefortunny incydent spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, tworząc długi korek w kierunku Legnicy. Kierowcy, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca zdarzenia, muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż lewy pas jezdni pozostanie zablokowany do czasu zakończenia działań policyjnych.

Izabela Macudzińska zdobyła rozgłos jako jedna z uczestniczek popularnego telewizyjnego show „Królowe życia”. Bizneswoman z Poznania przez lata pokazywała widzom, jak wyglądają kulisy jej życia zawodowego i prywatnego. Zobacz, jak się zmieniła i jak wyglądała wcześniej!

Konturowanie twarzy to istotna część makijażu, która może nawet optycznie zmienić jej rysy. Zabawa światłocieniem daje szerokie możliwości. Dzięki niej jedne elementy wyszczuplimy, inne poszerzymy i skutecznie ukryjemy niedoskonałości. Makijażystka i instagramerka podpowiada nową, coraz popularniejszą metodę, która daje odmienny od powszechnie znanego efekt.

Garnitur damski na komunię 2024 to świetny sposób na elegancki i jednocześnie wygodny look. Taka propozycja coraz chętniej jest wybierana przez mamy trzecioklasistów – stanowi rewelacyjną alternatywę dla sukienki. Na garnitur damski decydują się również kobiety plus size. Zainspiruj się stylizacjami gwiazd, które wyznaczają trendy modowe.