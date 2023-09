Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kilka dni temu cała Polska żyła beatyfikacją rodziny Ulmów, którzy zapłacili najwyższą cenę i oddali życie za pomoc Żydom podczas II Wojny Światowej, ukrywając ich przed bezlitosnym niemieckim okupantem. To groziło każdemu, kto pomagał wówczas Żydom. Ta najsurowsza kara obowiązywała i była rygorystycznie stosowana tylko na terenie okupowanej Polski. Polacy bali się o siebie i swoich bliskich. Niemniej, nie brakowało heroicznych postaw, dzięki którym tysiące ocalałych z holokaustu doczekało końca tej krwawej wojennej eksterminacji. Rodzina Ulmów została włączona przez Kościół Katolicki w poczet błogosławionych za swoje poświęcone życie. Rodzina Grzegorczyków z Nowej Rudy została niedawno upamiętniona obeliskiem, a ich imię zdobi nowo odrestaurowany park tego dolnośląskiego miasteczka. Poznajmy historię Lili Fuchsberg - ocalałej z zagłady i jej przybranych rodziców - bohaterów, Heleny i Władysława Grzegorczyków.

W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

Kto powiedział, że wakacje muszą być tylko latem? Coraz więcej osób decyduje się na lot za granicę jesienią i zimą, uciekając przed deszczem i chłodem w Polsce. Kiedy i gdzie możemy spodziewać się lotów w zbliżającym się sezonie? Lotnisko we Wrocławiu udostępniło nam nową, kompletną siatkę zimowych połączeń. Wszystkie kierunki i terminy odlotów znajdziecie w naszej galerii.

Do zderzenia dwóch aut doszło na drodze Prochowice - Lubin w Miejscowości Gogołowice. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a trzy ranne i przewiezione do szpitala. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku. Droga jest nieprzejezdna.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W przeciwieństwie do wielu krajów nie eksploatowaliśmy Afryki, nie budowaliśmy tam kolonii i nie zapraszaliśmy tych ludzi do Europy, to nie jest nasz problem. (Adam Bielan: Wypowiedź o uchodźcach dla TVP Info z dnia 1 lipca 2017 r.)

„Naszym zdaniem takie rozwiązanie – świeckie państwo i finansowy rozdział Kościoła od państwa – to jest coś, co przysłuży się państwu i religii”. (Adrian Zandberg: Konferencja prasowa w Rzeszowie, 26.09.2018 r.)

Sandra Kubicka jest znana jako modelka, a także influencerka, a prywatnie dziewczyna Barona. Celebrytka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, dzieląc się momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jakiś czas temu została także prezenterką telewizyjną, a niedawno zaczęła nagrania do nowego programu TVP, w którym będzie prowadzącą. Mało kto jednak wie, że zdobyła sławę w Stanach i że prowadzi własne biznesy.