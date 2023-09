Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Angelo Ciureja, 22 - letni Rom z Wałbrzycha zagrał jedną z wiodących ról w najnowszym serialu Netflixa pt. Infamia. Premiera serialu już dzisiaj, w środę 6 września 2023 roku. To obraz, w którym przenikają się polskie i romskie tradycje. Opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Angelo gra w serialu cygańskiego księcia! Występuje też jego mama, żona i córka oraz tata.

Długie i zdrowe życie to marzenie wielu z nas. Sposobów na długowieczność szukano od wieków. Powstawały eliksiry i inne specyfiki, które miały to zapewnić. Współcześnie istnieją niebieskie strefy – miejsca na świecie, gdzie żyje najwięcej stulatków. Choć znajdują się w różnych miejscach globu, to mają pewne wspólne cechy. Co robią długowieczni ludzie? Sprawdź, jakie cztery rzeczy łączą długowiecznych ludzi.