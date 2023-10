Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Żarowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd września 2023 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

📢 Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy ciąć hortensje jesienią albo usuwać ich kwiaty? Uważaj, bo możesz im zaszkodzić! Sprawdź, co można teraz zrobić, a czego nie”?

Prasówka październik Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

📢 8. edycja Przystanku Niepodległość w Polanicy-Zdroju przebiegała pod znakiem wolności ZDJĘCIA, FILM Od piątku do niedzieli, w dniach 15-17 września br. w Polanicy-Zdroju odbywała się 8. edycja Przystanku Niepodległość, który honorowym patronatem objął premier Mateusz Morawiecki. Tegoroczne wydarzenie przebiegające pod hasłem „Wolność jest w Tobie, wolność jest w Nas” pełne było paneli dyskusyjnych poświęconych ludziom, których życiorys jest dla milionów ludzi drogowskazem. 📢 Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? ”?

📢 6-miesięczna dziewczynka cudem ocalona z zagłady. Ulmowie, Grzegorczykowie i inni Polacy pomagali Żydom. Sprawiedliwi z Nowej Rudy Kilka dni temu cała Polska żyła beatyfikacją rodziny Ulmów, którzy zapłacili najwyższą cenę i oddali życie za pomoc Żydom podczas II Wojny Światowej, ukrywając ich przed bezlitosnym niemieckim okupantem. To groziło każdemu, kto pomagał wówczas Żydom. Ta najsurowsza kara obowiązywała i była rygorystycznie stosowana tylko na terenie okupowanej Polski. Polacy bali się o siebie i swoich bliskich. Niemniej, nie brakowało heroicznych postaw, dzięki którym tysiące ocalałych z holokaustu doczekało końca tej krwawej wojennej eksterminacji. Rodzina Ulmów została włączona przez Kościół Katolicki w poczet błogosławionych za swoje poświęcone życie. Rodzina Grzegorczyków z Nowej Rudy została niedawno upamiętniona obeliskiem, a ich imię zdobi nowo odrestaurowany park tego dolnośląskiego miasteczka. Poznajmy historię Lili Fuchsberg - ocalałej z zagłady i jej przybranych rodziców - bohaterów, Heleny i Władysława Grzegorczyków.

📢 Ruszy fabryka śniegu w Centralnym Ośrodku Sportu w Dusznikach - Zdroju ZDJĘCIA, FILM W środę 13 września br. w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju zostały podpisane umowy na realizację zakupów inwestycyjnych, które mają poprawić konkurencyjność pierwszego na Dolnym Śląsku tego typu obiektu. Pierwsza z tych umów dotyczyła dostawy i montażu fabryki śniegu, a druga dostawy agregatów prądotwórczych, aby zabezpieczyć dostawy energii przy produkcji suchego lodu. 📢 Jabra Elite 10 i Elite 8 Active dostępne w Polsce Najnowsze słuchawki true wireless klasy premium Jabra Elite 10 i Elite 8 Active, zaprezentowane na tegorocznych targach IFA w Berlinie, są już dostępne w Polsce. To najbardziej zaawansowane słuchawki douszne w ofercie Jabra. Elite 10, zoptymalizowane pod kątem Dolby Atmos® z funkcją Dolby Head Tracking, zaprojektowane z myślą o całodziennym komforcie i krystalicznie czystych rozmowach. Elite 8 Active to najbardziej wytrzymałe słuchawki douszne* z certyfikatem amerykańskich militarnych testów ze standardem MIL-STD-810H, stopniem ochrony IP68, technologią Jabra ShakeGrip™ i Dolby Audio®.

📢 Program pełen atrakcji, pełna gotowość i wielkie sportowe emocje - największa w Polsce impreza biegowa za 10 dni! Tradycyjnie ostatni weekend września upłynie pod znakiem największej imprezy biegowej w Polsce. W samym sercu kraju wystartuje ponad 10 tys. biegaczy w aż czterech biegach. Pojawią się polskie i europejskie narodowe reprezentacje zespołów biegowych, znakomici goście, uwielbiani wolontariusze. Co więcej? 34 strefy kibicowania na całej trasie, koncerty, happeningi i atrakcje dla całych rodzin sportowców i kibiców w miasteczku biegacza.

Wszyscy czekamy na 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski oraz biegi towarzyszące: Bridgestone Sztafetę Maratońską, Nice To Fit You Warszawską Dychę, Nationale-Nederlanden Mini Maraton oraz wewnątrz maratońską konkurencję drużynową - TEAM UP! Europe i TEAM UP! Everyone.

📢 Iza Kuna i Agnieszka Woźniak-Starak na premierze filmu „Teściowie 2”. Królowały biel i czerń oraz kroje podkreślające atuty Iza Kuna odkryła ramiona i dekolt, a Agnieszka Woźniak-Starak podkreśliła talię. W środę (13 września) odbyła się oficjalna premiera nowego filmu „Teściowie 2”. Na wydarzeniu pojawił się cały szereg gwiazd, w tym Izabela Kuna, Agnieszka Woźniak-Starak, Magdalena Lamparska, Agnieszka Wielgosz czy Katarzyna Dąbrowska. Zdecydowana większość postawiła na kreacje w odcieniach bieli i czerni.

📢 Adam Bielan, Partia Republikańska - najważniejsze informacje W przeciwieństwie do wielu krajów nie eksploatowaliśmy Afryki, nie budowaliśmy tam kolonii i nie zapraszaliśmy tych ludzi do Europy, to nie jest nasz problem. (Adam Bielan: Wypowiedź o uchodźcach dla TVP Info z dnia 1 lipca 2017 r.) 📢 Medale rozdane. Poznajmy zwycięzców EuroSkills Gdańsk 2023 Zwycięzców poznaliśmy podczas sobotniej ceremonii zakończania. Polskę podczas EuroSkills Gdańsk 2023 reprezentowała 41-osobowa grupa. Reprezentanci gospodarzy wywalczyli trzy złote, jeden srebrny i dwa brązowe medale oraz sześć medali doskonałości. 📢 Jak głosować w wyborach 2023: co zabrać do lokalu wyborczego, jak przygotować się do głosowania i oddać ważny głos Wybory pozwalają na podejmowanie przez obywateli decyzji o kształcie sceny politycznej. Wielu głosujących nie jest jednak świadomych, jak wygląda głosowanie, jak się do niego się przygotować i na co zwracać uwagę, żeby głos był ważny. Z tego względu warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat działalności lokali wyborczych, tego, kto może widnieć w spisie wyborczym i jak się do niego wpisać oraz co zabrać ze sobą do lokalu, a także w jaki sposób można oddać głos.

📢 W dolnośląskim pałacu jak na Wawelu. Odkryto XVI-wieczne freski, obiekt można już zwiedzać ZDJĘCIA Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Sandra Kubicka została nową prowadzącą w TVP. Kim jest celebrytka? Ma kilka firm i znanego chłopaka Sandra Kubicka jest znana jako modelka, a także influencerka, a prywatnie dziewczyna Barona. Celebrytka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, dzieląc się momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jakiś czas temu została także prezenterką telewizyjną, a niedawno zaczęła nagrania do nowego programu TVP, w którym będzie prowadzącą. Mało kto jednak wie, że zdobyła sławę w Stanach i że prowadzi własne biznesy.

📢 Ponad 200 mln złotych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. We Wrocławiu powstanie Zintegrowane Centrum Pediatryczne We Wrocławiu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, powstanie Zintegrowane Centrum Pediatryczne. To sztandarowa inwestycja USK i Uniwersytetu Medycznego. Pieniądze na jej realizację przekazał rząd. Chodzi o kwotę ponad 200 mln złotych. 📢 Angelo Ciureja z Wałbrzycha gra jedną z wiodących ról w serialu Netflixa Infamia. Pierwszy sezon debiutuje i podoba się ZDJĘCIA, FILM Angelo Ciureja, 22 - letni Rom z Wałbrzycha zagrał jedną z wiodących ról w najnowszym serialu Netflixa pt. Infamia. Premiera serialu już dzisiaj, w środę 6 września 2023 roku. To obraz, w którym przenikają się polskie i romskie tradycje. Opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Angelo gra w serialu cygańskiego księcia! Występuje też jego mama, żona i córka oraz tata.

📢 Przyznano ponad 400 stypendiów w programie Banach NAWA. Osoby z 34 krajów otrzymały szansę na bezpłatne studia w Polsce 443 osoby z 34 krajów otrzymały stypendium Banach NAWA, które pozwala najzdolniejszej młodzieży z krajów rozwijających się na podjęcie studiów II stopnia w Polsce – poinformowało w środę Ministerstwo Edukacji i Nauki. To szansa bezpłatną edukację na uczelniach wyższych oraz otrzymanie comiesięcznego stypendium w wysokości 1500 zł. 📢 Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się z ciężarówką, bardzo duże zniszczenia Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"