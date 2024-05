Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Żarów, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Trwa Giełda Minerałów "Sudecka Wiosna" 2024. W zabytkowej Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju swoje kolekcje kamieni oraz skamieniałości i propozycje wyrobów z kamieni, w tym także biżuterię wystawiają kolekcjonerzy, kupcy i twórcy biżuterii z całego kraju. To prawdziwe święto dla wielbicieli ciekawych i rzadkich okazów minerałów. Zobaczcie zdjęcia, co 18 i 19 maja 2024 można zobaczyć i za ile kupić.

Niczego nieświadomi sąsiedzi, mieszkańcy ulicy Andersa, uniknęli strasznego losu, który szykowała dla nich sąsiadka. Dziś (16 maja 2024) 70-letnia Wałbrzyszanka, by uniknąć eksmisji z mieszkania wysłała do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu dramatyczny e-mail z pogróżkami.

Choć dopiero została otwarta i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, to już przyciąga zaciekawionych gości, głównie z pobliskiego Wałbrzycha. Kiedy pytamy ich, czy smakowało, odpowiadają szerokim uśmiechem i z uznaniem kiwają głową. Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę zostać perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Leży tuż koło budowanego właśnie Parku Wodnego, jakiego nie ma w całym regionie, jest tu ładnie i smacznie. Za pomysłem stoi pani Iwona, urzędniczka z Wałbrzycha z 28-letnim stażem, która rzuciła wszystko i realizuje marzenia.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.

Delikatne biszkopty namoczone w soku truskawkowym, kremowe mascarpone i świeże truskawki. Brzmi jak bajka? To przepis na obłędnie smaczne tiramisu truskawkowe. Robi się je jeszcze łatwiej niż klasyczny włoski deser. Poznaj sposób na pyszne tiramisu bez kawy i jajek. Idealny deser w sezonie truskawkowym.

