Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd lipca 2023 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA”?

📢 Kąpieliska w Żarowie i okolicy - otwarte (29.07). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień Kąpieliska czynne w Żarowie 29.07.2023 które? W całej Polsce sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Upewnij się, jakie są warunki na kąpieliskach w Żarowie. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Żarowie i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.

Prasówka sierpień Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem.

📢 Zabytkowy kościół w Rybnicy Leśnej czeka na remont. Drewniany kościółek z XVI wieku upodobali sobie zakochani, którzy biorą tu śluby Drewniany kościółek św. Jadwigi Śląskiej z XVI wieku to jeden z największych skarbów Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Jednej z najstarszych wsi w Sudetach. Ponad 400-letnia świątynia ma wyjątkowy klimat i charakter. Upodobali ja sobie zakochani. Przyjeżdżają tu z różnych zakątków Polski, by przysiąc sobie miłość po wieki. Wyjątkowy kościołek, znany też jako kościół z pelikanem w Rybnicy Leśnej, będzie remontowany. 📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

📢 Zabytkowy dworzec Wałbrzych Główny, perełkę linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra wyremontowano. Tak wyglądał przed remontem. Zdjęcia W latach 2019 - 2021 zabytkowy dworzec Wałbrzych Główny, jedna z perełek na linii kolejowej Wrocław Główny - Jelenia Góra, przeszedł gruntowny remont. 27 maja 2021 uroczyście otwarto go po remoncie i do jego odświeżonego wyglądu oraz wprowadzonych udogodnień zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jednak nie zawsze tak ten piękny gmach wyglądał. Przypominamy jego wygląd z lat poprzedzających remont. 📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

📢 Koronawirus nie odpuszcza? Śmiertelny wirus MERS-CoV zdiagnozowany u 28-latka. Szczepionki wciąż nie ma Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zachorowania na koronawirusa MERS-CoV. 28-letni mężczyzna z miasta Al Ain w Abu Zabi został zdiagnozowany potencjalnie śmiertelnym wirusem. Przetestowano 108 osób, z którymi chory miał kontakt. Do tej pory nie potwierdzono żadnej wtórnej infekcji. 📢 Pożar auta elektrycznego na rogatkach Wrocławia. Akcja strażaków trwała aż 10 godzin W nocy z soboty na niedzielę (23.07) na obrzeżach Wrocławia spłonął samochód z napędem elektrycznym. Akcja straży trwa już od kilku godzin w niedzielę przed południem, nie było jeszcze wiadomo, kiedy się zakończy. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w Żarowie i okolicy - otwarte (23.07). Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk”?

📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego.

📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Ukrył go 99 lat temu i zostawił list w słoiku. Co napisał? Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Wiemy, co napisał właściciel skarbu. Jak się okazuje, schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

📢 Mandat 40 tysięcy za kamerkę w samochodzie. Nie musisz używać, wystarczy że ją masz Używanie kamerki samochodowej w Polsce jest czymś oczywistym i w pełni legalnym, ale tylko kilka krajów europejskich ma tak liberalne podejście do wideorejestratorów. W innych państwach za samo posiadanie tego urządzenia grozi mandat w wysokości nawet 10 tysięcy euro, czyli prawie 45 tysięcy złotych. Sprawdźmy, w których krajach lepiej schować kamerkę samochodową. 📢 Tragedia na Mazurach. Para z Dolnego Śląska zginęła w pożarze kampera w Ełku. Osierocili dwoje dzieci Tragiczny pożar kampera w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). W pojeździe przebywała para z powiatu oleśnickiego (woj. dolnośląskie). Osierocili dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura. 📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

📢 Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strzelanina w Karwianach pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Nieoficjalnie: sąsiedzi pokłócili się o drzewo”? 📢 Takie są średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z różnych przedmiotów. Jak uczniom poszedł egzamin? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymali 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej i jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy. Ósmoklasiści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą się od niego odwołać. Wyniki rekrutacji do szkół średnich uczniowie poznają już 18 lipca.

📢 Inside Seaside w Gdańsku. Nowy festiwal na koncertowej mapie Polski. Wystąpią m.in. Nothing But Thieves czy Tom Odell Nowy festiwal muzyczny odbędzie się w Gdańsku. Inside Seaside to pierwsze tak duże wydarzenie odbywające się pod dachem. 11-12 listopada do AmberExpo przyjadą m.in. Nothing But Thieves, Tom Odell czy Leszek Możdżer. 📢 Najlepsze kraje do życia w Europie według rankingu InterNations Planujesz poprawić jakość swojego życia w roku 2023? Szukasz najlepszego kraju dla emigrantów w Europie? InterNations, globalna społeczność dla osób mieszkających i pracujących za granicą, przeprowadziła badanie, które uwzględnia jakość życia w różnych krajach. W rankingu na 53 państwa znalazły się aż 22 kraje europejskie.

