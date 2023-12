Tygodniowy przegląd prasy 10.12.2023: Żarów, 3.12-9.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Dzisiaj rano, około godz. 6.00 doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A4 w Dolnośląskim. W okolicach Bolesławca, na 46 kilometrze autostrady A4, na jezdni w stronę Zgorzelca, bus zderzył się z piaskarką. Samochód został zmiażdżony.

Wrocławska uczelnia wraz z partnerami podjęła temat kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na Uniwersytecie WSB Merito otwarto specjalne sale dydaktyczne, wyposażone tak, by uświadamiać konieczność dbania o przyszłość planety i kolejnych pokoleń. Nietypowe wnętrza akademickie, w tym kartonowe meble, mają łamać schematy myślenia i skłaniać do refleksji.

Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

Poczta e-mail to niezbędna rzecz dla każdej osoby korzystającej z internetu. Otrzymujemy na nią wszelkie informacje z banku, z urzędów oraz od współpracowników czy znajomych. Jej bezpieczeństwo jest więc niezwykle ważne. O luce w zabezpieczeniach jednego z najpopularniejszych klientów ostrzega Wojsko Polskie. Zobacz, czy zagrożenie cię dotyczy.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

Uwaga, przez cały weekend panują bardzo trudne warunki na dolnośląskich drogach. W sobotę późnym wieczorem doszło do bardzo groźnego wypadku na Drodze Krajowej nr 3 między Radomierzem i Bolkowem. W Nowych Rochowicach zderzyły się dwa samochody, droga była zablokowana przez wiele godzin, dzisiaj 3 grudnia.