Prasówka 23.04.2023 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

30-letni mieszkaniec Wałbrzycha wyszedł z domu w dzielnicy Nowe Miasto i nie dawał znaku życia. Jego bliscy obawiali się o jego bezpieczeństwo. 18 kwietnia młodego człowieka poszukiwała policja, służby niestety znalaziono 30-latka martwego.

Sceny niczym z filmu gangsterskiego rozegrały się w poniedziałek (17 kwietnia) na stacji paliw przy autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny. Czterech oprawców porwało ok. 30-letniego mężczyznę. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli.

Masz problem z zapisaniem się do lekarza, nie otrzymałeś należytej pomocy lub informacji o swoim stanie zdrowia, uważasz, że twoje prawa zostały złamane? Zgłoś skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Do jego obowiązków należy dbanie o prawo pacjenta do właściwej opieki medycznej oraz reagowanie, gdy zostaje ono naruszone. Sprawdź, co można zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta i jak to zrobić.