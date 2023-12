Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory.

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Kaki, nazywane także szaron lub persymoną, zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Stoją za nią przyjemny, słodki smak i stosunkowo niska cena. Jednak ten smaczny i wyjątkowo zdrowy owoc może prowadzić do nieprzyjemnych reakcji ze strony organizmu, w szczególności, gdy zje się go za dużo. Zobacz, kto i kiedy powinien unikać jedzenia kaki.

W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

Z badań wynika, że co drugi z nas czuje się przytłoczony pracą. Częstym powodem, dla którego kobiety chcą zakładać własne firmy, jest właśnie możliwość samodzielnego decydowania o czasie i miejscu pracy. Jednocześnie młodzi ludzie na początku swojej drogi zawodowej czują się zagubieni i nieprzygotowani do pracy. Jakie narzędzia mogą być pomocne zarówno dla przedsiębiorczyń, jak i osób pracujących na etacie? Poznaj nasze propozycje urządzeń wydajnych, niezawodnych i nowoczesnych.

Harry Potter od Tarantino czy jako widowisko Christophera Nolana? Tak, dzięki sztucznej inteligencji wszystko możliwe. Poza tym słynne filmy z serii jako animacje Pixar, a nawet postacie z Harry’ego Pottera na pokazie domu mody Balenciaga. To niecodzienne wizje.

Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej.

Święta coraz bliżej, w polskich domach już planuje się menu i dekoruje domy na ten wyjątkowy czas. W grudniu rozpocznie się boom na choinki. O ile sztuczne można kupić i postawić z wyprzedzeniem, z żywą czekamy mniej więcej do połowy grudnia. Przy odpowiedniej pielęgnacji, takie drzewko wytrzyma jeszcze wiele dni po Nowym Roku. Zanim jednak dwumetrowy albo i większy chojak stanie w naszym domu, trzeba go przywieźć. A to wcale nie jest proste zadanie.