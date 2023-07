Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Drewniany kościółek św. Jadwigi Śląskiej z XVI wieku to jeden z największych skarbów Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Jednej z najstarszych wsi w Sudetach. Ponad 400-letnia świątynia ma wyjątkowy klimat i charakter. Upodobali ja sobie zakochani. Przyjeżdżają tu z różnych zakątków Polski, by przysiąc sobie miłość po wieki. Wyjątkowy kościołek, znany też jako kościół z pelikanem w Rybnicy Leśnej, będzie remontowany.

W latach 2019 - 2021 zabytkowy dworzec Wałbrzych Główny, jedna z perełek na linii kolejowej Wrocław Główny - Jelenia Góra, przeszedł gruntowny remont. 27 maja 2021 uroczyście otwarto go po remoncie i do jego odświeżonego wyglądu oraz wprowadzonych udogodnień zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jednak nie zawsze tak ten piękny gmach wyglądał. Przypominamy jego wygląd z lat poprzedzających remont.

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Żarów: pozostałe wydarzenia

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.