Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Żarowie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć”?

Przegląd stycznia 2024 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatek osłonowy 2024. Co zrobić, żeby otrzymać 800 zł wsparcia? Kto może dostać dodatek? Warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT. 📢 Wypadek w Karkonoszach. Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy spadli ze Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki. Trzeciej osoby tam nie było AKTUALIZACJA Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

📢 Nie żyje 25-letni mężczyzna, na którego najechała śmieciarka. Do wypadku doszło dzisiaj (30.01) w Sosnówce koło Jeleniej Góry Dzisiaj (30.01) rano doszło do nieszczęśliwego zdarzenia przy ulicy Karkonoskiej w Sosnówce w powiecie karkonoskim. Zginął 25-letni pracownik firmy zajmującej się wywozem śmieci.

Prasówka luty Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Willa Keindorff w zimowej aurze. Piękny zabytek czeka na ratunek - zdjęcia i wizualizacje Gmina Wałbrzych w ostatnich latach uratowała wiele zabytkowych budynków. Zyskały one nowe przeznaczenie. Niestety kilka wyjątkowych perełek czeka na ratunek i z roku na rok ich blask coraz bardziej przygasa. Takim budynkiem jest willa Keindorff przy ul. Zamkowej 2. Zobaczcie jak wygląda ona obecnie, przypominamy unikalne zdjęcia z wnętrza willi oraz wizualizacje jak może wyglądać po remoncie.

📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy i ułatw sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość! 📢 Utrudnienia ruchu na kolei na Dolnym Śląsku 24 stycznia 2024. Drzewa na torach, miejscowo wstrzymany ruch Kolejny poranek z utrudnieniami na kolei na terenie Dolnego Śląska. Na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna z uwagi na przerwanie przez drzewo sieci trakcyjnej działa komunikacja zastępcza. Pociągi doznają opóźnień i są odwoływane z uwagi na przerwę w ruchu w okolicy Wrocławia Grabiszyn. Oto lista opóźnień i odwołanych pociągów.

📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach. 📢 Dzisiaj w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska będą protestować rolnicy. Tutaj będą utrudnienia na drogach, zobaczcie mapę! Dzisiaj, 24 stycznia w całej Polsce zaplanowano największy protest rolników. Traktory i maszyny rolnicze będą utrudniać ruch na drogach także w kilkunastu dolnośląskich miastach. Akcję zaplanowano w godzinach 12.00-14.00. W galerii zdjęć prezentujemy mapy dróg z Dolnego Śląska, gdzie będą protestować rolnicy. Będą to drogi m.in. w okolicach Legnicy, Głogowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka.

📢 Szukasz pomysłu, gdzie spędzić wakacje 2024? Oto 5 powodów, dla których warto pojechać do Chorwacji Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju. 📢 13 nieoczywistych miejsc w Polsce, które musicie odwiedzić. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne zaskakujące atrakcje Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Mamy zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc? 📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

📢 25 najlepszych kierunków na podróż dla miłośników natury. Trudno o bardziej spektakularne krajobrazy Natura tworzy pejzaże tak niewiarygodne, że niekiedy ciężko uwierzyć w ich prawdziwość. Zapewniamy was jednak, że kierunki z poniższej listy istnieją naprawdę, a oglądane na własne oczy prezentują się jeszcze bardziej zniewalająco. Odkryjcie 25 miejsc na świecie, które powinien odwiedzić każdy miłośnik przyrodniczego piękna. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Puchar Świata Zakopane 2024. Kibice skoków narciarskich nie zawiedli. Tłumy na trybunach i przed skocznią podczas kwalifikacji”?

📢 Niezwykły taniec na studniówce zachwycił internautów. Ten walc przejdzie do historii? „Łezka poleciała” Studniówki rozpoczynają się polonezem. Oprócz tego tradycyjnego, polskiego tańca młodzież nierzadko przedstawia także inne występy. Tegoroczni maturzyści z olsztyńskiego liceum pokazali niespodziankę, która zachwyciła internautów – z niezwykłą powagą i dokładnością zatańczyli walca. Koniecznie zobaczcie nagranie, które obiegło internet. 📢 Przesadzasz kwiaty doniczkowe? 7 zasad, na które musisz zwrócić uwagę. Sprawdź, jak i kiedy robić to dobrze Przesadzanie kwiatów doniczkowych to jeden z zabiegów, które trzeba co jakiś czas robić. Nie jest to trudne, ale mogą też się zdarzyć błędy, a tego lepiej uniknąć. Radzimy, na co zwrócić uwagę podczas przesadzania roślin domowych i jak to zrobić dobrze.

📢 Pozwał Cersanit do sądu i wygrał 50 000 zł! "Dramatyczne warunki pracy doprowadziły mnie do choroby płuc" - zeznał przed sądem wałbrzyszanin Siedem lat trwał proces i walka Marcina Młodzieniewskiego z Wałbrzycha o zadośćuczynienie za utratę zdrowia podczas pracy w Cersanicie. Sąd Pracy uznał w końcu, że winę za 20 procentowy uszczerbek na zdrowiu ponosi były już pracodawca wałbrzyszanina i nakazał Cersanitowi wypłacenie mu 50 000 zł. Cersanit pieniądze wypłacił, ale nie zgadza się z wyrokiem. Wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Czy ten wyrok otwiera drogę do zadośćuczynienia innym pracownikom za podobne krzywdy? Co takiego tam się wydarzyło?

📢 Szczawno - Zdrój i kultowe Wzgórze Gedymina, jak "Kraina lodu" z bajki o przygodach Elsy. Zdjęcia ulubionej wieży Dolnoślązaków ZDJĘCIA Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego. Warto dodać, że wieża na Gedymina w Szczawnie - Zdroju znalazła się w pierwszej piątce ulubionych wież Dolnoślązaków! 📢 Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miasto wystawiło na sprzedaż dawny komisariat policji, internat, przychodnię oraz dawny dom kultury! Co sprzedano wcześniej? - zdjęcia”?

📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

