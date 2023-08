Prasówka tygodniowa z 6.08.2023 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Żarów, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całej Polski aż 35 pozycji. Jest to spowodowane stwierdzeniem krzyżowego zanieczyszczenia roztworów do infuzji. Choć użycie leków nie powinno stanowić zagrożenia dla życia, to może wywoływać reakcje alergiczne. Sprawdź, jakie leki zostały wycofane.

Wkrótce XI Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. 5 i 6 sierpnia 2023 ponad 50 załóg z Polski, Czech i Niemiec przejedzie przez region i prezentować będzie swoje unikatowe, leciwe cuda motoryzacji w m.in. w Broumovie, Krzeszowie, Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju i Boguszowie-Gorcach. Podpowiadamy kiedy dokładnie i gdzie je będzie można spotkać i przypominamy zdjęcia z ubiegłorocznej edycji na wałbrzyskim Rynku. Zobaczcie zdjęcia!