Listopad 2023 w Żarowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.

Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych 2023. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na prawdziwych zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką.

Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę ostrzelanej szkoły w Wałbrzychu, zainteresowały się nią media z całej Polski. Ale nie tylko. Temat podjęło także biuro detektywistyczne Andała z Chorzowa, które na własny koszt postanowiło pomóc w zatrzymaniu bezmyślnego snajpera, który strzela do szkoły nawet w obecności dzieci. Biuro wyznaczyło też nagrodę 10 000 zł dla osoby, która przekaże informacje pomocne w zatrzymaniu sprawcy. Ma też już pierwsze tropy.

Halloween to święto obchodzone 31 października, które wywodzi się z celtyckiego obrzędu związanego z końcem lata i początkiem zimy. W tym czasie wierzono, że duchy zmarłych wracają na ziemię i trzeba je odstraszyć maskami i ogniskami. W Stanach Zjednoczonych, gdzie święto jest bardzo popularne, zwyczajem jest chodzenie po domach w strasznych kostiumach i zbieranie słodyczy pod hasłem "cukierek albo psikus".

Trwa szczyt sezonu dla producentów chryzantem, którzy ceny hurtowe mają zdecydowanie niższe od tych sprzedawanych przed cmentarzami. Od kilku lat podbijają nasze ogródki, tarasy i balkony w jesiennych dekoracjach. Kwiat przestał kojarzyć się już tylko z cmentarzem, choć nadal chętnie kupujemy grubo i drobnokwiatowe chryzantemy na 1 listopada. Doniczkowe i cięte, wysokie i karłowe w szeregu kolorów do wyboru. Poznaj ceny chryzantem za doniczkę lub sztukę.

Sprawdź dziś swój horoskop na środę 25 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 25.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.

Poważny wypadek przy wjeździe na autostradę A4 na wysokości węzła Brzezimierz. Kierowca samochodu ciężarowego wymusił pierwszeństwo na radiowozie. Jeden z policjantów został przetransportowany do szpitala.

Potężny pożar mieszkania przy ul. Czarnieckiego 16 we Wrocławiu. Pożar wybuchł w sobotę, 21 października, o godz. 5 rano. Mieszkanka budynku podniosła alarm. Zadzwoniła też na służby i jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci, którzy ewakuowali zaspanych mieszkańców.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cena kapusty ozdobnej w doniczkach prosto od producenta. Roślina częściej pojawia się na cmentarzach, bo jest odporna na mróz”?

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?

W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych.