Styczeń 2024 w Żarowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W szpitalu w Wałbrzychu przeprowadzono operację podwójnej mastektomii piersi z ich rekonstruckją, innowacyjną w skali Europy WIDEO, ZDJĘCIA”?

Sylwester zbliża się dużymi krokami. Zajrzeliśmy do zakładów fryzjerskich w Wałbrzychu, by sprawdzić jakie są tegoroczne trendy na najbardziej szampańską noc w roku.

Sokołowsko ukryte jest w sercu malowniczego powiatu wałbrzyskiego, w gminie Mieroszów. Zimą zamienia się w miejsce jak z bajki Disneya. Znane jest nie tylko z malowniczego położenia, ale też bogatej historii i unikalnego charakteru. Jest zimową oazą piękna i spokoju. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu uznał Sokołowsko Najpiękniejszą Dolnośląską Wsią 2023, wcześniej ten tytuł nosiło cudne Międzygórze. Zobaczcie piękną wieś w zimowej odsłonie na zdjęciach Michała Jabłońskiego i wideo.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego.

23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katastrofa budowlana na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu w Sosnówce, jedno piętro budynku zniszczone - zdjęcia”?

Aplikacja mObywatel to coś, co zainstalowane na swoim telefonie powinien mieć każdy Polak. Dzięki niej życie w kraju nad Wisłą jest znacznie łatwiejsze, jednak nie każdy zna wszystkie funkcje tego narzędzia. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało poradnik, dzięki któremu każdy ma szansę poznać tajemnice aplikacji. Zobacz, gdzie go znaleźć.