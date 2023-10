Prasówka z całego tygodnia 22.10.2023 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Krówki są jednymi z najbardziej lubianych słodyczy w Polsce. Te pyszne, miękkie cukierki rozpływają się w ustach. Wykonuje się je zaledwie z kilku prostych składników, a mimo to zachwycają swoim smakiem. Zobacz, jak zrobić domowe krówki, którymi zaskoczysz rodzinę i przyjaciół, a także jak uzyskać wersję ciągnącą się i kruchą. Podaję sprawdzony przepis.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Żarów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych.