Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Żarów, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Przegląd tygodnia: Żarów, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

📢 Katastrofa budowlana na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu w Sosnówce, jedno piętro budynku zniszczone - zdjęcia Tragiczna sytuacja w Sosnówce pod Jelenią Górą, gdzie 23 grudnia po godz. 13 doszło do budynku w budynku wielorodzinnym. Na miejsce pojechali wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem, jedno, szczytowe piętro budynku jest uszkodzone, są poszkodowani. 📢 Sprawca potrącenia nadal nieuchwytny. Potrącił rowerzystę i odjechał w stronę Wałbrzycha Policja ponawia apel do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy tamtego wieczora przemierzali trasę pomiędzy Wałbrzycha a Świdnicą. Przypominamy szczegóły zdarzenia, do potrącenia doszło w niedzielę, 17 grudnia po zapadnięciu zmroku na drodze wojewódzkiej nr 379.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Żarów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Inwestycja Posco w Brzegu - nowa fabryka rdzeni do silników napędowych Kolejny sukces Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej! Firma Posco Mobility Solution Poland, część renomowanego koreańskiego koncernu Posco, ogłosiła plany zbudowania nowoczesnej fabryki rdzeni do silników napędowych w Brzegu, w województwie opolskim. Inwestycja ta, opiewająca na kwotę 183,6 mln zł, skorzysta ze zwolnień podatkowych, a jej realizacja rozpocznie się w kwietniu 2024 roku.

📢 Ograniczenia w ruchu w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Których kierowców dotyczą? Okres świąteczno-noworoczny to czas licznych wyjazdów i podróży – na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu. - Apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożność. Przypominamy również, że w nadchodzących dniach obowiązywać będą ograniczenia w ruchu - czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Transportu Deogowego. 📢 Duży pożar na Dolnym Śląsku pod Kamienną Górą. Płonął kolejny dom jednorodzinny - zdjęcia 19 grudnia przez kilka godzin strażacy z powiatu kamiennogórskiego i z Wałbrzycha walczyli z pożarem domu jednorodzinnego w miejscowości Błażkowa. W tej samej miejscowości dwa tygodnie temu w pożarze i katastrofie budowlanej rannych zostało czterech strażaków. 📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!

📢 Dolny Śląsk niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy ostrzegają 21 grudnia 2023 Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie!

