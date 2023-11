Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 19.11 do 25.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Nadleśnictwie Legnica pojawiły się wilki. Wchodzą ludziom na posesje”?

Przegląd tygodnia: Żarów, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Nadleśnictwie Legnica pojawiły się wilki. Wchodzą ludziom na posesje Wczoraj , za sprawą internetowej publikacji mieszkańca Raszówki, zrobiło się głośno o wilku biegającym po wiosce. Zapytaliśmy w nadleśnictwie o przyczyny takiego zachowania. Wyjaśniamy jak zachować się w sytuacji gdy spotkamy wilka. 📢 Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

📢 Sukces młodej Dolnoślązaczki. Hela Korczycka z Jeleniej Góry zagrała w "Chłopach" Józkę Borynównę. To polski kandydat do Oskara Helena Korczycka, uczennica z Jeleniej Góry, zadebiutowała na wielkim ekranie z rozmachem i wigorem. Możemy ją oglądać w filmie "Chłopi", filmowej adaptacji powieści Władysława Reymonta. Obraz jest polskim kandydatem do Oskara. W kinach bije rekordy popularności. Miesiąc od premiery obejrzało go już ponad milion widzów. Dla młodej aktorki udział w produkcji był spełnieniem marzeń i pierwszym krokiem do aktorskiej kariery. Ceremonia rozdania Oskarów planowana jest na 10 marca 2024 roku. Czy Hela na nią pojedzie?

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Żarów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana. 📢 Zobacz najnowszy raport mieszkaniowy. Ceny osiągnęły poziom dla wielu nieakceptowalny. Gdzie podrożały najbardziej? W największych miastach nowe mieszkania są wciąż dużo droższe niż w okalających je miejscowościach. Jednak i tam ceny mieszkań nie stoją w miejscu. Eksperci portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl prześwietlili ofertę deweloperów działających w okolicach sześciu metropolii. Sprawdź najnowszy raport dedykowany dla naszego portalu! 📢 EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu? Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

