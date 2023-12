Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Żarowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Przegląd listopada 2023 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Co na głowę zamiast czapki? Oto modne zamienniki nakryć głowy. Zobacz, jak w finezyjny sposób możesz nosić szalik Co nosić zamiast czapki zimą? Opcji jest bardzo dużo i każda z nich zagwarantuje ci nie tylko stylowy wygląd, ale i ciepło podczas mroźnych dni. Oto super modne zamienniki nakryć głowy. Spodobają się seniorkom i młodym kobietom. Zobacz nasze propozycje.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu w 2023 roku. Wybieracie się? Jesli tak to szykujcie się na spore wydatki Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.

Prasówka grudzień Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak bezpiecznie przewieźć choinkę do domu? W bagażniku, a może na dachu auta? Za nieodpowiedni transport można dostać mandat Święta coraz bliżej, w polskich domach już planuje się menu i dekoruje domy na ten wyjątkowy czas. W grudniu rozpocznie się boom na choinki. O ile sztuczne można kupić i postawić z wyprzedzeniem, z żywą czekamy mniej więcej do połowy grudnia. Przy odpowiedniej pielęgnacji, takie drzewko wytrzyma jeszcze wiele dni po Nowym Roku. Zanim jednak dwumetrowy albo i większy chojak stanie w naszym domu, trzeba go przywieźć. A to wcale nie jest proste zadanie.

📢 Te dzieci z powiatu świdnickiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

📢 Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce? 📢 Wiedźmin w kultowych anime od SI – Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titans i nawet w Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych serii anime i nie zabrakło Pokemonów, Dragon Ball, a nawet czegoś pokrewnego, jak Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Zobaczcie sami.

📢 Sukces młodej Dolnoślązaczki. Hela Korczycka z Jeleniej Góry zagrała w "Chłopach" Józkę Borynównę. To polski kandydat do Oskara Helena Korczycka, uczennica z Jeleniej Góry, zadebiutowała na wielkim ekranie z rozmachem i wigorem. Możemy ją oglądać w filmie "Chłopi", filmowej adaptacji powieści Władysława Reymonta. Obraz jest polskim kandydatem do Oskara. W kinach bije rekordy popularności. Miesiąc od premiery obejrzało go już ponad milion widzów. Dla młodej aktorki udział w produkcji był spełnieniem marzeń i pierwszym krokiem do aktorskiej kariery. Ceremonia rozdania Oskarów planowana jest na 10 marca 2024 roku. Czy Hela na nią pojedzie? 📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

📢 Zobacz najnowszy raport mieszkaniowy. Ceny osiągnęły poziom dla wielu nieakceptowalny. Gdzie podrożały najbardziej? W największych miastach nowe mieszkania są wciąż dużo droższe niż w okalających je miejscowościach. Jednak i tam ceny mieszkań nie stoją w miejscu. Eksperci portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl prześwietlili ofertę deweloperów działających w okolicach sześciu metropolii. Sprawdź najnowszy raport dedykowany dla naszego portalu! 📢 Najlepszy prezent na mikołajki 2023. Pomysły na wyjątkowe upominki na czasie. Zobacz, co kupić na mikołajki bliskim i przyjaciołom Jaki prezent na mikołajki może sprawić bliskiej osobie radość? To pytanie wielu osobom spędza sen z powiek już w listopadzie. Podpowiadamy, jakie upominki na mikołajki są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz pomysłowe prezenty z okazji mikołajek dla miłośników stylu i ładnych wnętrz. Najwyższy czas ruszyć na zakupy!

📢 Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia”? 📢 Książka na start. Jak czytanie wpływa na rozwój dziecka? W świecie, w którym tablet czy smartfon często stają się „elektroniczną nianią”, warto przypomnieć o tradycyjnej, ale wciąż aktualnej metodzie wspierania rozwoju dziecka – czytaniu książek. Ta z pozoru prosta aktywność może przynieść maluchom nieocenione korzyści edukacyjne, emocjonalne i społeczne. Podkreśla to kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

📢 Wypadek śmiertelny na DK 5 w powiecie świdnickim. Nie żyje 68-letni pasażer, trzy osoby w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Czasami zwiewnie, czasami niezwykle kobieco i zmysłowo. Jej styl ma swoich fanów. Tak ubiera się Edyta Górniak Edyta Górniak w show-biznesie wyróżnia się nie tylko talentem, ale też wizerunkiem. Piosenkarka słynie z emocjonalnych reakcji i kontrowersyjnych poglądów, lecz bez echa nie przechodzą również jej kolorowe stylizacje. Bez względu na to, czy jest się jej fanem, czy też osobą nastawioną sceptycznie, trudno odmówić wokalistce dobrego gustu, klasy i elegancji. Zobacz, jak ubiera się Edyta Górniak i jak zmieniał się jej styl. 📢 "Ta inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu". ORLEN Synthos Green Energy ze wsparciem finansowym USA. Chodzi o reaktory SMR ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) zostało objęte strategicznym amerykańskim programem Phoenix. W ramach tego projektu otrzyma finansowanie od Departamentu Stanu na przyspieszenie projektu budowy małych reaktorów w Polsce. Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce w czwartek (9 listopada) w Bratysławie.

📢 Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największa inwestycja deweloperska w Wałbrzychu ukończona! Widoki z apartamentowca przy Alei Podwale urzekają - zdjęcia, wideo!”? 📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.

