Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Hortensje to piękne i bardzo modne krzewy ogrodowe, ale często mamy problem z ich przycinaniem. Czy należy je ciąć i kiedy to zrobić? Odpowiedź w dużym stopniu zależy od gatunku. Sprawdź, czy i jak ciąć hortensje jesienią i czy usuwać ich kwiaty.

O planach sprzedaży okazałej rezydencji królów pruskich, gmina Mysłakowice w powiecie karkonoskim, mówiła od dawna. Teraz są konkrety. Przetarg na pałac z XVIII wieku wyznaczono na 10 października. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na dokończenie budowy nowoczesnej szkoły. Ile trzeba mieć milionów, by zamieszkać w posiadłości królów? Kliknij galerię i poznaj historię pałacu w Mysłakowicach.

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Hiperurykemia to powszechna, ale nadal zbyt rzadko rozpoznawana choroba. Szacuje się, że z jej powodu w Europie cierpi już 27 milionów osób, a w samej Polsce – 5 milionów. Mówimy o niej, gdy dojdzie do przekroczenia prawidłowej normy stężenia kwasu moczowego we krwi. Sprawdź, jakie daje objawy i jak ją leczyć.

W przypadku komornika istnieje wiele mitów związanych z tym zawodem. Przede wszystkim uderzają one w same osoby zadłużone, które unikając komornika, pogarszają swoją sytuację finansową. Rola komornika nie polega na odebraniu dłużnikowi całego majątku i pozbawienie go dachu nad głową.

Od piątku do niedzieli, w dniach 15-17 września br. w Polanicy-Zdroju odbywała się 8. edycja Przystanku Niepodległość, który honorowym patronatem objął premier Mateusz Morawiecki. Tegoroczne wydarzenie przebiegające pod hasłem „Wolność jest w Tobie, wolność jest w Nas” pełne było paneli dyskusyjnych poświęconych ludziom, których życiorys jest dla milionów ludzi drogowskazem.