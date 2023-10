Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Filmy o nauczycielach i szkole mogą okazać się naprawdę inspirujące. Co w życiu człowieka może zmienić dobry nauczyciel? Jak rzeczywistość szkolna wpływa na młodego człowieka? W jaki sposób budować relację nauczyciel-uczeń? Odpowiedzi znajdziecie w poniższych filmach. Sprawdźcie doskonałe propozycje na jesienny wieczór.

Po tym, jak do sieci trafił filmik nakręcony przez kierowcę samochodu przejeżdżającego przez Głuszycę, policję i straż graniczną zaalarmowano o nielegalnych migrantach przekraczających granicę i przemieszczających się przez powiat wałbrzyski. "Głuszyca woj. Dolnośląskie Migrują "lekarze i prawnicy..." ciekawe gdzie nasze służby - zastanawia się internauta". Okazuje się, że to uczestnicy wycieczki z Wrocławia.

Branża IT nieustannie ewoluuje otwierając drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, które niekoniecznie wymagają umiejętności programowania ani wykształcenia informatycznego. Przemiany te są napędzane przez wiele czynników zaczynając od globalizacji przez pracę zdalną, różnorodne wymagania rynkowe w zakresie technologii, po powstawanie nowych zawodów, jak „scrum master” czy „trener umiejętności miękkich”. Prezentujemy 5 zawodów w potrzebnych w IT, które nie wymagają napisania ani jednej linijki kodu.