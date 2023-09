Wrzesień w Żarowie: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Żarowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zmiany dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, czy będą wyższe pensje i dodatkowe pieniądze”?

Przegląd sierpnia 2023 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, czy będą wyższe pensje i dodatkowe pieniądze Jakie zmiany czekają nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/2024? Jest ich całkiem sporo. Nauczyciele otrzymają jednorazową nagrodę specjalną (1125 zł brutto), a także bon na zakup laptopa w wysokości 2,5 tys. zł. Poza tym tymczasowo zniesiony zostanie limit godzin ponadwymiarowych. Zobaczcie jakie zmiany czekają na nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. 📢 Jak zrobić najlepsze ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką? Ważne są proporcje i zaczyn. Niezawodny przepis na ciasto ze śliwkami Ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką to moje ulubione ciasto na wrzesień. Jest delikatne, pachnące wanilią i masłem. Wprost rozpływa się w ustach. Do tego kwaskowe i pachnące owoce, pyszna kruszonka oraz cytrynowy lukier. Po prostu niebo w gębie! Gorąco polecam, wypróbuj przepis na najlepszą drożdżówkę ze śliwkami.

📢 Modliszki atakują Dolny Śląsk. Przysiadają na balkonie, wchodzą do domów. Czy trzeba się ich bać? ZDJĘCIA, FILM Coraz częściej na Dolnym Śląsku można spotkać modliszki. Przysiadają na parapetach, wchodzą do domów. Czy należy się ich bać? I co zrobić z nieproszonym gościem? Wyjaśnia biolożka i przyrodniczka, Zuzanna Pestka.

Prasówka wrzesień Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, z których na pewno nie wrócicie z pustym koszem Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 300 plus może nie wystarczyć na wyprawkę. Jak Polacy zarabiają na szkolne wyprawki? Istnieje kilka sposobów finansowania Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny 2023/2024. Ostatnie tygodnie sierpnia rodzice poświęcają na zakup szkolnych wyprawek. Polacy wiedzą już, że 300 plus z programu „Dobry Start” może nie wystarczyć na wszystkie niezbędne akcesoria. „W tym roku 50 proc. rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Co trzeci przeznaczy na ten cel nieco więcej: od 501 do 700 złotych, a ponad 20 proc. liczy się z kosztem przekraczającym 700 zł” – pisze Maciej Badowski w Strefie Biznesu. Jak rodzice radzą sobie z tym problemem? Istnieje kilka sposobów. 📢 Nawałnica na Dolnym Śląsku. Grad w Kątach Wrocławskich miał wielkość piłki do golfa. Pod Jaworem łamiące się drzewa zniszczyły cmentarz Burze z gradem dotarły nad Dolny Śląsk 22 sierpnia. Front burzowy przesuwał się także nad autostradą A4, gdzie kierowcy mierzyli się ze spowolnionym ruchem, na odcinku 15 kilometrów. W niektórych regionach spadł grad, gdzieniegdzie wiatr połamał drzewa. Szczegóły poniżej.

📢 Policjanci eskortowali na sygnale rodzącą kobietę aż do szpitala w Świdnicy Nietypową interwencję mieli policjanci ze Świebodzic. W piątkowy wieczór (18 sierpnia), około 21.30 zauważyli samochód osobowy, którego kierowca w trakcie jazdy nie używał kierunkowskazów. Jego jazda była nerwowa i niepewna, dlatego funkcjonariusze postanowili sprawdzić przyczyny tego zachowania. Chwilę później gnali na sygnale do szpitala. 📢 Nadchodzą dożynki 2023 na Dolnym Śląsku, w tym w regionie wałbrzyskim. Kto zaśpiewa? Jakie atrakcje? Dziczyzna, miody, pierogi, ziemniaki i smaczne wypieki... Nadchodzą pyszne imprezy plenerowe dożynkowe i kulinarne na Dolnym Śląsku. Mamy listę z regionu wałbrzyskiego, z przełomu sierpnia oraz września okolic Świdnicy, Dzierżoniowa, Wrocławia i Jeleniej Góry. Na najbliższe weekendy zaplanowano sporo imprez dożynkowych i tematycznych poświęconych kulinariom. Nie zabraknie też muzyki. Będzie tradycyjnie, przyjemnie dla ucha i pysznie!

📢 Netflix i KIPA uczyły młodzież w Sokołowsku jak rozpocząć karierę w branży filmowej W Sokołowsku na Dolnym Śląsku (gmina Mieroszów) odbył się pierwszy warsztat filmowy z cyklu Nakręć się na przyszłość, którego celem jest zachęcenie młodych, utalentowanych osób do pracy przy produkcji filmów i seriali. Ogólnopolskie i – co ważne – bezpłatne warsztaty są wspólnym projektem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) i Netflixa – najpopularniejszego na świecie serwisu streamingowego. 📢 Warsztaty filmowe w Sołowsku na Dolnym Śląsku „Nakręć się na przyszłość”. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Netflix szukają ludzi Przez kilka sierpniowych dni w Sokołowsku, w gminie Mieroszów na Dolnym Śląsku, odbył się pierwszy cykl warsztatów filmowych „Nakręć się na przyszłość” zorganizowanych wspólnie przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA) i jeden z największych na świecie serwisów telewizyjnych firmę Netflix. W projekcie wzięło udział dwudziestu młodych Dolnoślązaków między 18, a 26 rokiem życia, którzy zostali wyłonieni w wyniku konkursu polegającego na nakręceniu krótkiego filmu i opisu motywującego chęć wzięcia udziału w warsztatach.

📢 Świdnica w pigułce: Top 7 miejsc wartych odwiedzenia podczas wycieczki Świdnica to malownicze miasto, które skrywa wiele niezwykłych miejsc. Zachwyca zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających to urokliwe miejsce. Oto siedem najciekawszych atrakcji, które warto zobaczyć podczas wycieczki do tego dolnośląskiego miasta. 📢 O krok od tragedii. Samochód wrocławianina stoczył się ze skarpy i uderzył w budynek w Wałbrzychu Wam też zdarza się mylić hamulec z pedałem gazu? Taka pomyłka sporo kosztować będzie 49-letniego kierującego z Wrocławia, który we wtorkowy wieczór (15 sierpnia) rozbił samochód uderzając nim w bramę wejściową do budynku na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu.

📢 Probiotyk na stwardnienie rozsiane. Naukowcy stworzyli lek hamujący mechanizm choroby. Ten szczep bakterii jest już dopuszczony do użycia Stwardnienie rozsiane (MS) to postępująca choroba neurologiczna, na którą nie ma leku. Sytuację zmieni jednak terapia opracowana przez harwardzkich biotechnologów. To probiotyczny szczep bakterii, który hamuje stan zapalny zarówno w jelicie, jak i w mózgu. Jest już w użyciu, dlatego lek na stwardnienie rozsiane już powstaje, a następne będą autoimmunologiczne choroby jelit.

📢 Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „15-letnia Karolina Wolska miesiąc temu wyszła na spacer w Kowarach i nie wróciła do domu. Trwają poszukiwania”? 📢 Polska Agencja Inwestycji i Handlu otwiera Regionalne Biuro Handlowe we Wrocławiu PAIH buduje sieć Polskich Biur Handlowych, które mają być narzędziem dotarcia do przedsiębiorców i wsparciem w rozpoczynaniu przez nich ekspansji zagranicznej. - Chcemy, zwiększyć rozpoznawalność PAIH wśród przedsiębiorców jako instytucji wspierającej rozwój na rynkach zagranicznych i ułatwić kontakt z nami, to szczególnie ważne dla firm do tej pory działających na poziomie regionalnym. Chcemy, by PAIH był naturalnym skojarzeniem dla każdego przedsiębiorcy, który pomyśli o ekspansji, niezależnie od wielkości firmy i tego czy do tej pory operował na rynku lokalnym czy ogólnopolskim – zapowiada Paweł Kurtasz prezes Agencji.

📢 Praca w komisji wyborczej - jak dołączyć, ile zarobimy? PKW ogłosiła sporą podwyżkę wynagrodzeń w 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza wprowadziła nowe, wyższe stawki dla członków komisji wyborczych. Osoby zliczające głosy oraz czuwające nad prawidłowym przebiegiem tegorocznych wyborów zarobią nawet o 300 zł więcej niż dotychczas. Ile można zarobić za pracę w komisji wyborczej i jak tam dołączyć? 📢 Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić, czy konsument, kontrahent lub firma nie ma długów? To lepiej wiedzieć, nim podpiszemy umowę Chcesz sprawdzić, czy partner, konsument, kontrahent lub inne przedsiębiorstwo nie ma długów, czy jest solidne i warto podpisywać z nimi umowę? Możemy sprawdzić te informacje w Krajowym Rejestrze Długów. Gdy powstawało - było to pierwsze biuro informacji gospodarczej. Początkowo traktowano go jako narzędzie do odzyskiwania pieniędzy od niesolidnych płatników. Dziś stosuje się go głównie prewencyjnie. 65 proc. przedsiębiorców uznaje go za źródło informacji, które pozwala unikać problemów z dłużnikami. Jak z niego skorzystać, aby nie musieć mieć potem problemów z nieuczciwymi partnerami?

📢 Prasówka tygodniowa z 6.08.2023 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga! GIF wycofuje z obrotu szereg leków z powodu zanieczyszczenia. Mogą wywoływać reakcje alergiczne”? 📢 Uwaga! GIF wycofuje z obrotu szereg leków z powodu zanieczyszczenia. Mogą wywoływać reakcje alergiczne Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całej Polski aż 35 pozycji. Jest to spowodowane stwierdzeniem krzyżowego zanieczyszczenia roztworów do infuzji. Choć użycie leków nie powinno stanowić zagrożenia dla życia, to może wywoływać reakcje alergiczne. Sprawdź, jakie leki zostały wycofane.

📢 Ponad 50 zabytkowych samochodów i motocykli przyjedzie na południe Dolnego Śląska. Przystaną w Wałbrzychu, Krzeszowie, Szczawnie! Wkrótce XI Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. 5 i 6 sierpnia 2023 ponad 50 załóg z Polski, Czech i Niemiec przejedzie przez region i prezentować będzie swoje unikatowe, leciwe cuda motoryzacji w m.in. w Broumovie, Krzeszowie, Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju i Boguszowie-Gorcach. Podpowiadamy kiedy dokładnie i gdzie je będzie można spotkać i przypominamy zdjęcia z ubiegłorocznej edycji na wałbrzyskim Rynku. Zobaczcie zdjęcia!

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki