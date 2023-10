Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Żarów, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Żarowa

Przegląd tygodnia: Żarów, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed 1 listopada częściej myślimy o przemijaniu, śmierci i zmarłych. Są miejsca, gdzie tę kruchość ludzkiego żywota dostrzega się i czuje bardziej. Dziś zabieramy Was do takiego właśnie zakątka. Wyjątkowe mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich o ocalenie którego walczy miejscowy proboszcz Stefan Łobodziński. Można je zobaczyć osobiście. Ksiądz odnalazł nawet potomka wielkiego rodu w nadziei, że pomoże odkryć tajemnice tego miejsca. Kim jest potomek Magnisów, co robi i gdzie przebywa?

W Warszawie odbyły się kolejne warsztaty kulinarne less waste organizowane przez Foodsi. Tematem najnowszej odsłony smacznego cyklu były grzyby. Uczestnicy wykorzystywali je do wielu ciekawych, pysznych i aromatycznych potraw. Na patelniach i w garnkach królowały m.in. boczniaki, kurki i borowiki. W trakcie przyrządzania dań, kucharze mogli poszerzyć wiedzę na temat popularnych jesiennych surowców oraz dowiedzieć się, jakie mogą mieć zastosowanie poza sektorem gastronomicznym.