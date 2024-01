Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Puchar Świata Zakopane 2024. Kibice skoków narciarskich nie zawiedli. Tłumy na trybunach i przed skocznią podczas kwalifikacji”?

Przegląd tygodnia: Żarów, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Puchar Świata Zakopane 2024. Kibice skoków narciarskich nie zawiedli. Tłumy na trybunach i przed skocznią podczas kwalifikacji Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem rozpoczął się kwalifikacjami w piątek (19 stycznia 2024). Wieczorne skoki oglądać można było z trybun, a także tradycyjnie z ulic pod Wielką Krokwią. Fani nie zawiedli, było głośno i kolorowo. Zobaczcie zdjęcia kibiców z trybun i sprzed skoczni. 📢 Znamy wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Pojawił się projekt rozporządzenia W piątek, 19 stycznia 2024 roku pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, a więc tzw. tabela wynagrodzeń nauczycieli. Na jej podstawie oblicza się pensje nauczycieli.

📢 Joanna Górska zadebiutowała w „Pytaniu na Śniadanie”. Kim jest nowa prowadząca program? Wygrała walkę z rakiem Joanna Górska i Robert Stockinger zostali nowymi prowadzącymi „Pytanie na Śniadanie”. Z programu zwolniono część dotychczasowych prowadzących, zastępując ich nowymi twarzami. Dziennikarka może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim, choć uwagę przyciąga także jej prywatna historia walki z chorobą. Co wiadomo o Joannie Górskiej?

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Żarów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawet 1 zł kaucji za plastikową butelkę? Miałoby to motywować Polaków do ich oddawania. Od kiedy system kaucyjny w Polsce? Będą dodatkowe konsultacje z branżą o wysokości kaucji, jaka ma być doliczana np. do jednorazowych butelek z plastiku – przekazała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. W obecnym, obowiązującym rozporządzeniu, jest to 50 groszy, a zdaniem części przedstawicieli branży kwota ta powinna wynosić 1 zł. – Przyjrzymy się temu. W Europie kaucja oscyluje między 50 gr a 1 zł – zapowiedziała Sowińska. Od kiedy system kaucyjny będzie obowiązywał w Polsce?

📢 Targi Polagra Premiery 2024 w Poznaniu już od piątku, będą miały jubileusz. Termin, program i Złote Medale MTP W styczniu 2024 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na 10. edycję targów Polagra Premiery. Otwarcie sezonu wystawienniczego w rolnictwie będzie połączone z kongresem. Impreza odbywa się co 2 lata i ma pokazywać najnowsze trendy w branży. Za każdym razem organizatorzy przyznają również Złote Metale MTP dla najlepszych rozwiązań zgłoszonych przez wystawców. Poznaj laureatów. 📢 Pilchowice- Zapora, jedna z najbardziej urokliwych stacji w Polsce jest na sprzedaż. Stąd macie widok na jezioro, Karkonosze i słynny most Cena wywoławcza za budynek stacji Pilchowice-Zapora nie jest wygórowana. Wprawdzie nabywca będzie musiał się sporo natrudzić, by doprowadzić budynek do porządnego stanu, ale mogą mu to wynagrodzić wspaniałe widoki i otoczenie. Ze stacji rozciąga się widok na Karkonosze oraz jezioro Pilchowickie. Stąd jest rzut beretem do słynnego mostu kolejowego, który planował wysadzić Tom Cruise. Stacja Pilchowice -Zapora leży na trasie linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Mają na nią wrócić pociągi. Za ile PKP wystawiła na sprzedaż dworzec Pilchowice-Zapora? Przeczytajcie poniżej.

📢 Unia Europejska bierze się za streaming muzyki. Artyści i twórcy muzyczni mają teraz zarabiać więcej pieniędzy Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję.

📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

📢 Ferie: gdzie i za ile wyjeżdżamy na zimowe wakacje? Najnowsze trendy na sezon 2024 W tegoroczne ferie Polacy sięgają po egzotykę, wybierając podróże do miejsc takich jak Malta, Madera czy Cypr. Coraz więcej z nas decyduje się na samodzielne rezerwacje podróży na zimowe ferie, łącząc bilety lotnicze z noclegiem. Jak prezentują się ceny takich wyjazdów i ile najczęściej wydajemy, aby spędzić ferie w cieplejszym klimacie? 📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia.

📢 Niezwykły taniec na studniówce zachwycił internautów. Ten walc przejdzie do historii? „Łezka poleciała” Studniówki rozpoczynają się polonezem. Oprócz tego tradycyjnego, polskiego tańca młodzież nierzadko przedstawia także inne występy. Tegoroczni maturzyści z olsztyńskiego liceum pokazali niespodziankę, która zachwyciła internautów – z niezwykłą powagą i dokładnością zatańczyli walca. Koniecznie zobaczcie nagranie, które obiegło internet.

📢 Kocioł na pellet – dofinansowanie w 2024 pod pewnymi warunkami. Co z dodatkiem na pellet 2024? Nie ma dobrych wiadomości Zastanawiasz się nad termomodernizacją domu i zmianą sposobu ogrzewania? Dobrze się składa, bo w 2024 roku możesz starać się o dofinansowanie do kotła na pellet – pod jednym warunkiem. Dowiedz się, na jaką kwotę możesz liczyć. 📢 Przesadzasz kwiaty doniczkowe? 7 zasad, na które musisz zwrócić uwagę. Sprawdź, jak i kiedy robić to dobrze Przesadzanie kwiatów doniczkowych to jeden z zabiegów, które trzeba co jakiś czas robić. Nie jest to trudne, ale mogą też się zdarzyć błędy, a tego lepiej uniknąć. Radzimy, na co zwrócić uwagę podczas przesadzania roślin domowych i jak to zrobić dobrze.

📢 Publiczny żłobek za 1000 zł miesięcznie. To już się dzieje. A w których miastach dodatkowe dofinansowania do żłobka? Nie milknie temat opóźnień w wypłatach dotacji z programu Czyste Powietrze. Minister klimatu i środowiska zapewnia, że wypłaty zostaną wznowione, a źródłem finansowania będą także fundusze z uruchomionego właśnie Krajowego Planu Odbudowy. 📢 Ferie zimowe okiem psychologa. „Zachęcajmy nasze dzieci do spędzania czasu na uczeniu się nowych rzeczy” Ferie zimowe 2024 w czterech województwach właśnie się rozpoczęły. Rodzice organizują ten czas dzieciom i zastanawiają się, co będzie dla nich najlepsze. Półkolonie, zajęcia dodatkowe, wyjazdy czy może pozostawienie przestrzeni na nudę, spotkania z koleżankami i kolegami, oglądanie telewizji, granie w gry wideo? Jak podejść do zimowego odpoczynku dzieci? Wyjaśnia to Maciej Frasunkiewicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

📢 Na sygnałach na porodówkę w Wałbrzychu! Policjanci eskortowali rodzącą ciężarną do szpitala położniczego na Nowym Mieście To były chwile jak z filmu. Wałbrzyscy policjanci eskortowali kobietę w ciąży, u której zaczęła się akcja porodowa. Rodząca ciężarna wraz z ojcem dziecka jechali do Wałbrzycha aż z powiatu ząbkowickiego, nie znali miasta i bardzo się denerwowali. Zauważyli ich policjanci, bo nie zatrzymali się przed skrzyżowaniem przy znaku stop.

📢 Inflacja w grudniu 2023 wyższa, niż podał GUS we wstępnym odczycie. Co ze stopami procentowymi? Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,2 proc. – podał w poniedziałek GUS. To o 0,1 proc. więcej niż Urząd podawał we wstępnym odczycie. – W pierwszym kwartale 2024 roku inflacja przejściowo blisko celu, ale NBP nie zmieni stóp w najbliższych miesiącach – prognozują ekonomiści ING.

📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii 📢 Zabójstwo w okolicy Wrocławia. Zginęła kobieta, która osierociła dzieci. Podejrzewany o zabójstwo zatrzymany w innej miejscowości O tragedii informują Kąty Wrocławskie na Sygnale. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 stycznia br) w mieszkaniu w gminie Kąty Wrocławskie. Policja nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że o zbrodnię podejrzewany jest konkubent ofiary, która osierociła dzieci.

📢 Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Żarowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miasto wystawiło na sprzedaż dawny komisariat policji, internat, przychodnię oraz dawny dom kultury! Co sprzedano wcześniej? - zdjęcia”?

