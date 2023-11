Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Żarów, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia!

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.