Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zobacz, gdzie dostaniesz najlepsze lody w Żarowie. Bez wątpienia są nieodłącznie związane z sezonem letnim. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, mogą okazać się najlepszym sposobem na ochłodę. Zerknij do przeszłości, aby sprawdzić jak powstawały. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Żarowie.

Tych ludzi możecie spotykać codziennie, lub też natknęliście się na nich ostatnio raz przypadkowo. Powinniście się o nich czegoś dowiedzieć. Otóż, pochodzą ze Świdnicy i poszukują ich organy ścigania. Za co? Służby udostępniają ich wizerunki wraz z kwalifikacją ich czynów. Zobaczcie.

Agata Kornhasuer-Duda to wysoka i zgrabna dojrzała kobieta. Mogłoby się wydawać, że nie musi ukrywać żadnych mankamentów swojej figury. Okazuje się, że jeden element garderoby, który często zakłada, świetnie ukrywa boczki i wystający brzuch. Zobacz, o czym mowa i zainspiruj się stylizacjami żony Andrzeja Dudy.

Jak pomysłowo i wygodnie zaaranżować balkon na sezon wiosenno-letni? Kluczowym meblem podczas wyposażania tej dodatkowej przestrzeni będzie komfortowy fotel ogrodowy. Możemy wybrać siedzisko z drewna, wikliny czy technorattanu. Sprawdź, jakie modele foteli ogrodowych są modne w 2023 roku. Zobacz, jaki mebel sprawdzi się na balkonie, aby stworzyć wyjątkowe miejsce letniego relaksu.

Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!