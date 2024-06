Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czerwiec 2024 w Żarowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024”?

Przegląd tygodnia: Żarów, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czerwiec 2024 w Żarowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? 📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

📢 Wałbrzych w 2024 roku ma 90 tysięcy mieszkańców. Te dzielnice zmniejszają się najszybciej! LISTA Miasto Wałbrzych straciło w ostatnich latach status miasta 100-tysięcznego, a w ostatnim roku miasto zmniejszyło się o kolejne 2 tys. mieszkańców! Kurczą się niemal wszystkie dzielnice, niektóre straciły setki mieszkańców. Zobaczcie, które wałbrzyskie dzielnice zmniejszają się najszybciej.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Żarów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

📢 Przed nami długi weekend we Wrocławiu. Sprawdź co będzie się działo i gdzie warto się wybrać W nadchodzący weekend Wrocław będzie pełen atrakcji! Od 30 maja do 2 czerwca stolica Dolnego Śląska zaprasza na wiele wydarzeń. Czekają na Was koncerty i mnóstwo zabaw dla dzieci. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a także startują kina plenerowe. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami na weekend! 📢 Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy.

📢 Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź. 📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas. 📢 Zgarnij wejściówkę na koncert Dawida Podsiadło i spotkaj się z nim wspierając potrzebujące dzieci! Polska Akcja Humanitarna Pajacyk! Dawid Podsiadło rusza w kolejną trasę koncertową, tym razem po największych stadionach w Polsce. Z tej okazji na licytację trafi 60 podwójnych zaproszeń na spotkanie z wokalistą i jego koncerty. Właśnie ruszyła licytacja wyjątkowych wejściówek na spotkanie z Dawidem Podsiadło wraz z biletami na jego koncerty w Gdańsku, Poznaniu, Chorzowie i Wrocławiu. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na program wsparcia dzieci Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej!

📢 Górnik Wałbrzych po 15 latach awansował do koszykarskiej ekstraklasy. Zobaczcie zdjęcia z awansu Górnika Wałbrzych w 2007 roku! ZDJĘCIA Od niedzieli dwa słowa "Górnik Wałbrzych" odmieniane są w mieście (i nie tylko) przez wszystkie przypadki. Po 15 latach Górnik Wałbrzych znowu będzie grał w ekstraklasie. Emocje i radość sięgają zenitu, zwłaszcza wśród najwierniejszych kibiców. Dokładnie tak, jak w 2007 roku, kiedy to Górnik Wałbrzych także awansował do ekstraklasy. Wtedy decydujący mecz rozegrano w hali wałbrzyskiego OSIR-u przed własną publicznością, zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale!

📢 Gdzie kupić tabletkę „dzień po”? Lista aptek opublikowana. NFZ udostępnił też mapę aptek z antykoncepcją awaryjną Lista aptek z dostępną antykoncepcją awaryjną jest już dostępna w portalu NFZ, gdzie wyposażono ją w mapę i wyszukiwarkę adresów. Dostęp do tabletki „dzień po” zapewniono pacjentkom w każdym regionie, aptek może jeszcze przybyć. Zobacz szczegóły. 📢 Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studenci opanowali stadion Tarczyński Arena podczas wrocławskich Juwenaliów 2024. Zobacz zdjęcia”?

