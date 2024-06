Czerwiec 2024 w Żarowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie ”?

Przegląd maja 2024 w Żarowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. 📢 Przed nami długi weekend we Wrocławiu. Sprawdź co będzie się działo i gdzie warto się wybrać W nadchodzący weekend Wrocław będzie pełen atrakcji! Od 30 maja do 2 czerwca stolica Dolnego Śląska zaprasza na wiele wydarzeń. Czekają na Was koncerty i mnóstwo zabaw dla dzieci. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a także startują kina plenerowe. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami na weekend!

📢 Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy.

Prasówka czerwiec Żarów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Żarowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych.

📢 Zgarnij wejściówkę na koncert Dawida Podsiadło i spotkaj się z nim wspierając potrzebujące dzieci! Polska Akcja Humanitarna Pajacyk! Dawid Podsiadło rusza w kolejną trasę koncertową, tym razem po największych stadionach w Polsce. Z tej okazji na licytację trafi 60 podwójnych zaproszeń na spotkanie z wokalistą i jego koncerty. Właśnie ruszyła licytacja wyjątkowych wejściówek na spotkanie z Dawidem Podsiadło wraz z biletami na jego koncerty w Gdańsku, Poznaniu, Chorzowie i Wrocławiu. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na program wsparcia dzieci Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej! 📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale!

📢 Już w ten weekend - Festiwal Piwa i Trunków Rzemieślniczych we Wrocławiu na placu Wolności. Temat przewodni chmiel, jabłka i winogrona Zapraszamy na wyjątkowy Festiwal Piwa i Trunków Rzemieślniczych, który odbędzie się w weekend 24-26 maja na Placu Wolności we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są chmiel, jabłka i winogrona. To wydarzenie, na którym pasjonaci piwa i tradycyjnych trunków będą mogli zanurzyć się w bogatym świecie rzemieślniczych napojów. 📢 Festiwal Japoński już w ten weekend we Wrocławiu. Przenieście się kulinarnie i kulturalnie do kraju kwitnącej wiśni. To trzy dni przygody Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu.W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.

📢 Wypadek śmiertelny na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku i ogromne korki przy granicy z Niemcami Kierowcy zmierzający dzisiaj do granicy z Niemcami przez przejście w Jędrzychowicach napotkają na znaczne utrudnienia. W nocy z poniedziałku na wtorek zaczęły formować się tam długie korki, które obecnie przekraczają 20 kilometrów. Sytuację pogorszył śmiertelny wypadek, do którego doszło w okolicach miejscowości Godzieszów. 📢 Żarłoczne ślimaki zagrożeniem dla wilków, psów i kotów - alarmuje Karkonoski Park Narodowy. To nie żarty, potrafią zjeść nawet pisklęta! To nie żarty, żarłoczne ślimaki, które są gatunkiem obcym i inwazyjnym w Polsce, zagrażają życiu wilków, ale nie tylko. Także psów i kotów - alarmują naukowcy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Chodzi o gatunek ślimaka o nazwie ślinik luzytański Arion lusitanicus, który w Polsce pojawił się w 1987 roku i zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie.

📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry. 📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia: dwoje rowerzystów potrąconych przez kierowcę BMW W niedzielę wieczorem na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia kierowca BMW potrącił dwoje rowerzystów. Sprawca nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy i uciekł z miejsca wypadku pozostawiając poszkodowanych w ciężkim stanie. Policjanci zatrzymali podejrzanego po obławie. Jeden z rowerzystów zmarł w szpitalu.

📢 Noc Muzeów 2024 w Wałbrzychu: Miejskie atrakcje oblegane. Stara Kopalnia - z rekordem. Zobaczcie zdjęcia! Noc Muzeów 2024 w Wałbrzychu okazała się przebojem roku! Rezerwacja miejsc bezpłatnych i za 1 zł zakończyła się na długo przed 18 maja, a odwiedzający wciąż przybywali. Wałbrzyskie instytucje pokazały niedostępne zwyczajnie miejsca i turyści płynęli szerokim strumieniem! Stara Kopalnia była tego wieczora oblegana! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Giełda minerałów Szczawno-Zdrój 2024: Kamienne cuda, skamieniałości i biżuteria z całego świata - zdjęcia, ceny Trwa Giełda Minerałów "Sudecka Wiosna" 2024. W zabytkowej Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju swoje kolekcje kamieni oraz skamieniałości i propozycje wyrobów z kamieni, w tym także biżuterię wystawiają kolekcjonerzy, kupcy i twórcy biżuterii z całego kraju. To prawdziwe święto dla wielbicieli ciekawych i rzadkich okazów minerałów. Zobaczcie zdjęcia, co 18 i 19 maja 2024 można zobaczyć i za ile kupić. 📢 Smaczna majówka z food truckami w Kątach Wrocławskich! Food trucki zaparkują pod GOKiS-em. Oryginalny burger, belgijskie frytki, a może danie z dalekiej Tajlandii? Dania przygotowane przez prawdziwych pasjonatów kuchni znajdziecie na zlocie inaugurującym tegoroczny sezon foodtruckowy w Kątach Wrocławskich. 24-26 maja to daty, które powinni zapisać w swoich kalendarzach wszyscy miłośnicy dobrego jedzenia.

📢 Tajemnicza śmierć zastępcy naczelnika CBŚP we Wrocławiu: prokuratura bada sprawę Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok. 📢 Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów Zalew w Komorowie to kameralne miejsce, gdzie odpoczniecie bez tłumów niedaleko Wałbrzycha i Świdnicy. To ulubiona miejscówka wielu mieszkańców, ale teren wokół wody jest na tyle spory, że można znaleźć ustronne miejsce dla siebie. Chętnie przyjeżdżają tu na grilla, opalać się lub spacerować wokół akwenu i karmić kaczki oraz łabędzie.

📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

📢 Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Żarowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami”?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.