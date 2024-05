Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W ten nadchodzący weekend Wrocław będzie miejscem pełnym życia i atrakcji! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do naszego pięknego miasta, które w tym czasie rozkwita bogatą ofertą kulturalną, muzyczną i kulinarną. Od koncertów po spektakle teatralne, od Festiwalu Kuchni Japońskiej na Placu Wolności po degustacje win dolnośląskich na Bulwarach Dunikowskiego – mamy dla Ciebie wiele do zaoferowania. Będzie można również wziąć udział w Festiwalu Kawy, gdzie czekać będą na Ciebie różnorodne smaki kaw z całego świata oraz warsztaty baristyczne.

Zapraszamy na wyjątkowy Festiwal Piwa i Trunków Rzemieślniczych, który odbędzie się w weekend 24-26 maja na Placu Wolności we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są chmiel, jabłka i winogrona. To wydarzenie, na którym pasjonaci piwa i tradycyjnych trunków będą mogli zanurzyć się w bogatym świecie rzemieślniczych napojów.

Mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany 16 maja 2024. Po mężczyznę przyszła policja z funkcjonariuszami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Miał brać udział we włamaniu do furgonetki konwojowej i kradzieży, do których to doszło 15 marca 2023 roku w Świdnicy.

Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu.W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.