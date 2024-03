Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Żarowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu wprowadza nowatorską formułę porodów rodzinnych. Od 1 marca br. kobiety będą mogły nocować w szpitalu razem z ojcami swoich dzieci! To prawdziwy przełom. Dzięki temu ojcowie maluchów będą mogli wspierać mamy podczas porodu i w dochodzeniu do siebie po nim. Usługa będzie bezpłatna. A rodzina będzie miała własny pokój wyposażony w nowoczesny węzeł sanitarny.

Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!