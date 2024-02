Przegląd prasy z tygodnia 18.02.2024. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Gorąco było dzisiaj przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu i w centrum miasta. Kilkaset rolników pokazało siłę i gniew drzemiący w ludziach, którzy żyją z uprawy ziemi. W całym kraju od stycznia trwają protesty rolników, którzy nie godzą się na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i import zbóż z Ukrainy w takiej formie, jak dzisiaj. Dziś było naprawdę gorąco w centrum Wrocławia. W ruch poszły jaja, syreny, krzyki. Wywołano nawet mały pożar przed urzędem. Rolnicy są zdesperowani.

Za czym ta kolejka stoi przed Urzędem Pracy w Wałbrzychu? Ponad sto osób kolejny raz koczowało przed placówką przez całą noc. Niektórzy w towarzystwie znajomych i rodzin do pomocy. Jeden trzymał kolejkę, a drugi spał w samochodzie. Wszystko po to, by złożyć wniosek o bezzwrotną dotację na założenie własnego biznesu. Szczęściarze dostaną po 32 000 zł.