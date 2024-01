Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Żarowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych”?

Przegląd tygodnia: Żarów, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy? 📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy i ułatw sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość!

📢 Utrudnienia ruchu na kolei na Dolnym Śląsku 24 stycznia 2024. Drzewa na torach, miejscowo wstrzymany ruch Kolejny poranek z utrudnieniami na kolei na terenie Dolnego Śląska. Na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna z uwagi na przerwanie przez drzewo sieci trakcyjnej działa komunikacja zastępcza. Pociągi doznają opóźnień i są odwoływane z uwagi na przerwę w ruchu w okolicy Wrocławia Grabiszyn. Oto lista opóźnień i odwołanych pociągów.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Żarów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

📢 Dzisiaj w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska będą protestować rolnicy. Tutaj będą utrudnienia na drogach, zobaczcie mapę! Dzisiaj, 24 stycznia w całej Polsce zaplanowano największy protest rolników. Traktory i maszyny rolnicze będą utrudniać ruch na drogach także w kilkunastu dolnośląskich miastach. Akcję zaplanowano w godzinach 12.00-14.00. W galerii zdjęć prezentujemy mapy dróg z Dolnego Śląska, gdzie będą protestować rolnicy. Będą to drogi m.in. w okolicach Legnicy, Głogowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka. 📢 Szukasz pomysłu, gdzie spędzić wakacje 2024? Oto 5 powodów, dla których warto pojechać do Chorwacji Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju.

📢 Shepherd's pie, czyli zapiekanka pasterska. Pyszna i prosta do zrobienia zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym. Syci i poprawia nastrój Mielone mięso i puree ziemniaczane to dwa podstawowe składniki, które zapieka się razem, by powstała zapiekanka pasterska. Danie jest banalnie proste do przygotowania, pyszne, niezwykle pożywne i można je zrobić z resztek, które zostały po obiedzie z poprzedniego dnia. 📢 13 nieoczywistych miejsc w Polsce, które musicie odwiedzić. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne zaskakujące atrakcje Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Zachwycająca Francja: 11 najpiękniejszych miejsc UNESCO. Zamki, pałace, cuda starożytności – podziwia je cały świat Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu. 📢 Wichura na Dolnym Śląsku powaliła drzewo na drogę i przewróciła ciężarówkę. Uwaga, wiatr osiągnie na Dolnym Śląsku nawet prędkość 150 km/h Porywy silnego wiatru na Dolnym Śląsku przewróciły dzisiaj (22.01) ciężarówkę na drodze w Bolkowie. Na miejscu pracują strażacy, droga jest nieprzejezdna. Silny wiatr powalił także drzewo na jezdnię w okolicy Przełęczy Kowarskiej. tam są utrudnienia w ruchu. Uważajcie, porywy wiatru sięgają 90 km na godzinę, na Śnieżce 150 km/h! Ostrzeżenia wydał IMGW.

📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Żarowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żarowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Puchar Świata Zakopane 2024. Kibice skoków narciarskich nie zawiedli. Tłumy na trybunach i przed skocznią podczas kwalifikacji”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.