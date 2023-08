Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Żarowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Żarów, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Świdnica to malownicze miasto, które skrywa wiele niezwykłych miejsc. Zachwyca zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających to urokliwe miejsce. Oto siedem najciekawszych atrakcji, które warto zobaczyć podczas wycieczki do tego dolnośląskiego miasta.

Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny 2023/2024. Ostatnie tygodnie sierpnia rodzice poświęcają na zakup szkolnych wyprawek. Polacy wiedzą już, że 300 plus z programu „Dobry Start” może nie wystarczyć na wszystkie niezbędne akcesoria. „W tym roku 50 proc. rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Co trzeci przeznaczy na ten cel nieco więcej: od 501 do 700 złotych, a ponad 20 proc. liczy się z kosztem przekraczającym 700 zł” – pisze Maciej Badowski w Strefie Biznesu. Jak rodzice radzą sobie z tym problemem? Istnieje kilka sposobów.