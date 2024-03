Trasy na rower do 33 km od Żarowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Żarowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Żarowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Żarowa warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Żarowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Żarowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w Żarowie ma być 24°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m Rowerzystom z Żarowa trasę poleca Pschemoo Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Legnicy DOT176 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 84,82 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 563 m

Suma zjazdów: 563 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Żarowa Obszerna pętla 85 km okrążająca Legnicę. Bardzo interesująca, polecam. Oznaczona jako szlak pieszy ale ponieważ w całości przebiega po drogach gruntowych i asfaltowych to, prawdę powiedziawszy, zdecydowanie bardziej nadaje się na rower. Ładnie (choć nie perfekcyjnie) oznaczona. Zróżnicowana w charakterze. Z wielu miejscowości Dolnego Śląska łatwo do niej dojechać (z Wrocławia tylko 50 min pociągiem). Przebiega przez 4 stacje kolejowe i można ją wygodnie dzielić na krótsze fragmenty. Taki też będzie opis.

Jaśkowice Leg. - Raszówka (27 km)

Bardzo zróżnicowany pod względem charakteru odcinek, z dużą ilością jezior i stawów (11 szt.) Przy Jaśkowicach wygodne i spokojne asfalty, dalej ścieżka rowerowa wokół Jeziora Kunickiego oraz podmiejskie dzielnice sukcesu. Liczne rodzinne i towarzyskie grupy rowerowe. Miłkowice - Koiszków (26 km). Mocno zmienny kawałek głównie w odkrytym terenie. Zaczyna się od wiekowego wiaduktu kolejowego i zjazdu przez pola. Bardzo ciekawy jest fragment skrajem zdziczałego Lasku Złotoryjskiego, można tu dodatkowo troszkę głębiej wjechać w las, tam jest już prawdziwe, ostre mtb. Od tego momentu wjeżdżamy w zróżnicowany wysokościowo teren, otwierają się piękne panoramy na góry. Koiszków - Jaśkowice Leg. (17 km) Wspaniały kawałek przez pola. Sporo tu lekkich pagórków i jazdy w terenie po drogach gruntowych. Najpiękniejszy (i trochę wyboisty) jest odcinek wokół rezerwatu Jeziora Koskowickiego. Piękna uwertura dla całego szlaku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żarów - Ujów - Kąty Wrocławskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 320 m

Suma zjazdów: 2 393 m Trasę dla rowerzystów z Żarowa poleca Wielogorski Lokalnymi drogami z Żarowa przez wioski do Kątów Wrocławskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Żarowie

🚲 Trasa rowerowa: Miękinia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 922 m

Suma zjazdów: 921 m Rowerzystom z Żarowa trasę poleca Taz77 Trasa przebiega trasą wyścigu BM. Jednak została zmodyfikowana - moim zdaniem jest ciekawsza niż ta z zawodów, Start i meta w Miękini.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne MTB w Górach Suchych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,96 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 1 069 m

Suma zjazdów: 1 057 m Trasę dla rowerzystów z Żarowa poleca Januszek_44

Taki pomysł na trasę w Górach Sowich . To jena z moich pierwszych tras rowerowych w tych Górach . Tym bardziej wszystko było ciekawe i niezwykłe . Przy okazji możliwość zwiedzenia Podziemnego Miasta Osówka . Posiłek możliwy w schronisku Andrzejówka . Klimatyczne miejsce , ale w okresie weekendów jest tu niestety tłoczno . Ni piękna miejscowość Sokołowsko . Na wszystko trochę za mało czasu . Trzeba będzie tu wrócić

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przegląd i naprawa roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.