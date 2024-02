Rowerem do 33 km od Żarowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Żarowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Żarowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Żarowa przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Żarowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Żarowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Żarowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 32%. W niedzielę 18 lutego w Żarowie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 32%. 🚲 Trasa rowerowa: Podziemnie Miasto Osówka i trasa czerwona MTB Głuszyca Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,18 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 364 m

Suma podjazdów: 1 261 m

Suma zjazdów: 1 241 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Żarowa Przed szarżą na czerwoną trasę MTB Głuszyca , zamierzam zwiedzić Podziemnie Miasto Osówka . To ostatni z trzech obiektów kompleksu Rise , który pozostał mi do odwiedzenia . Na płatnym parkingu / 4 zł , płatne w kasie / melduje się już po 9 . Nikogo tu jeszcze nie ma , dopiero zbiera się obsługa kompleksu . Kasa czynna od 10 , pierwsze wejście podobno o 10.15. Przed 10 zaczyna przybywać tu turystów a w kasie dowiaduję się ,że możliwe wejście dopiero , jak dla mnie o 11. Jest jakaś szansa ,że na trasę nazywaną jako turystyczna dostanę się o 10.30 razem z jakąś rezerwacją . Krótko przed 10.15 pani w kasie proponuje mi jakąś dłuższą trasę , nie zastanawiam się płacę i pędzę do wejścia . Razem ze sporą grupą wchodzę do podziemi . Na początku opowiada trochę przewodnik , a potem nowość z czegoś co przypomina szklany ekran/ hologram zaczyna opowiadać aktor Adam Ferency . Fajne wrażenie , dobrze się tego słucha . Potem jeszcze prezentacja całego kompleksu Rise i zostajemy oddzieleni na tzw trasę ekstremalną . Nowy przewodnik opowiada o łodzi którą popłyniemy a która została przeszła gruntowny remont w 1951 i tak naprawdę została jeszcze do naprawy podłoga łodzi , która przecieka , ale od czego mamy kaski ....potem mamy przechodzić po jakiś belkach zanurzonych w wodzie i oczywiście po ciemku , bo latarek nie mamy . W sumie przeżycie jest całkiem fajnie . Po tym etapie zaczyna się normalne zwiedzenie. Wszystko trwa prawie 2 godziny . Myślę ,że warto . Teraz ruszam na czerwona trasę MTB . Piękna pogoda , cudownie wybarwione drzewa , piękne widoki . Na trasie schr. Andrzejówka , Sokołowsko . Ekstra trasa . Dojazd ułożyłem żółtą MTB, kiedyś do przejechania w całości. A jeszcze widok na nie czynny kamieniołom melafiru

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Stary Zamek i Rogów Sobócki , pałac Korbielowice i Mauzoleum Bluchera Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 231 m

Suma zjazdów: 222 m Trasę rowerową mieszkańcom Żarowa poleca Januszek_44 Rowerowa wycieczka do zamku w Korbielowicach . Trasa głównie po drogach mniej uczęszczanych , miejscami wręcz po chaszczach . Ale w nagrodę piękny zamek . Niestety akurat w tym dniu zamknięty ze względu na odbywającą się tam wesele . Za Korbielowicami mauzoleum Buchnera . W drodze powrotnej krzyż pokutny w miejscowości Stary Zamek , a wcześniej smaczny leszcz w smażalni na stawach rybnych.

W Rogowie Sobóckim trzy krzyże wmurowane w kościelny mur i jeden przy drodze do Sobótki

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Strefa MTB Sudety Kamienna Góra DOT106 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,64 km

Czas trwania wyprawy: 22 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 45 m

Suma zjazdów: 91 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Żarowa Parokilometrowy łącznik poprowadzony po lekko pagórkowatym, bardzo przyjemnym, terenie. Widokowy i płaski. Warto go zapamiętać komponując dłuższe przebiegi, np z Lubawki (Góry Krucze, Zawory, Obniżenie Mieroszowskie, Góry Suche lub Masyw Lesistej) do Wałbrzych/Boguszów Gorce. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Żarowie

🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m Trasę rowerową mieszkańcom Żarowa poleca Pschemoo

Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Gór Sowich z Bielawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 749 m

Suma podjazdów: 1 498 m

Suma zjazdów: 1 465 m Trasę rowerową mieszkańcom Żarowa poleca Erytryn

101km trasa dookoła Gór Sowich wraz z wjazdem na szczyt Wielkiej Sowy. Około 1400 metrów podjazdów.

Nawiguj

