Prasówka Żarów 23.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żarowie nie minęło Cię nic ważnego

Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.