Pogoda w piątek w Żarowie. Zobacz prognozę pogody na jutro, 17.11 dla Żarowa

Prognoza pogody na jutro (piątek, 17.11) w Żarowie

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 5°C. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 2°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 70 %. Według prognoz, spadnie ok. 1.5 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.