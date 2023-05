Najlepsze lodziarnie w Żarowie. Polecane miejsca w maju 2023

Historia lodów

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. W Europie również zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i trudny do wykonania z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór.

W Polsce szerszą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Powstawały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były podawane na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Żarowie otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.